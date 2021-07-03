Почему правительство отказалось вводить налог на роскошь в России

Решили не вводить налог на роскошь, чтобы восстановить доходы налогоплательщиков. Фото: Иван МАКЕЕВ

Владельцы заводов, газет, пароходов и частных самолетов выдохнули с облегчением: правительственная комиссия не поддержала законопроект о введении налога на роскошь. Напомним, с инициативой обложить дополнительными сборами владельцев супер-дорогого имущества в правительство обращалась группа депутатов Госдумы. Они предлагали ввести такой сбор с 2022 года. Законопроект предусматривал плавающие ставки в зависимости от цены - чем дороже «объект роскоши», тем выше налог:

• На жилую недвижимость и земельные участки стоимостью от 50 млн рублей – налог от 0,3 до 3 процентов.

• На автомобили ценой от 8 млн рублей – от 1 до 5 процентов.

• На самолеты, вертолеты, яхты, катера стоимостью от 15 млн рублей – от 3 до 7 процентов.

Деньги, собранные с богачей за счет нового налога, депутаты предлагали направить на борьбу с бедностью. Однако в правительстве посчитали, что это добро и так уже облагается сборами, которые привязаны к стоимости. Например, за дорогую квартиру владелец платит больше, чем за дешевую, а владельцы шикарных автомобилей еще с 2014 года платят повышенный транспортный налог. Так что не стоит лишний раз поднимать этот вопрос - по крайней мере, сейчас.

- Законопроект о введении налога на роскошь был несвоевременным - говорит Наталья Корниенко, руководитель лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС. - Во-первых, за последнее время у нас и так появилось несколько новых ставок: например, налог на проценты по банковским вкладам, налог в 15% на доход свыше 5 млн рублей. И если бы ввели еще и налог на роскошь, уход от плоской ставки налогообложения (когда все платят 13% с доходов, - Ред.) был бы слишком резким. Кроме того, в нынешней экономической ситуации заработки падают у всех, в том числе и у богатых людей. Поэтому сейчас нет смысла вводить новые налоги на физических лиц - для начала нужно хотя бы восстановить доходы.

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