Иностранного туриста депортировали из Турции за неуважительное отношение к местным деньгам

По мнению турецких изданий, своими действиями израильтянин арабского происхождения пытался высмеять турецкую валюту

Полиция Турции задержала мужчину после публикации видео из ресторана, на котором нарушитель, позднее опознанный как израильтянин Мохаммад Надер Бадарнех, вытер нос турецкой банкнотой достоинством в 20 лир.

Неизвестно, что на самом деле послужило причиной подобного поведения израильтянина, но власти Турции сочли его «оскорблением символов государственного суверенитета» и после недолгого разбирательства приняли решение о выдворении Бадарнеха из страны, передает Times of Israel.

Турист, остановившийся в отеле в Бешикташе, был задержан и переведен в специальный центр содержания под стражей иммиграционной службы для дальнейшей депортации.

По мнению турецких изданий, своими действиями израильтянин арабского происхождения пытался высмеять турецкую валюту, которой пандемия COVID-19 нанесла ощутимый удар: согласно официальным данным, потребительские цены только за май выросли более чем на 16,5% в годовом исчислении.

Коронавирус наносит туризму Турции, занимающей шестую строчку в списке самых популярных направлений для отдыха в мире, непоправимый урон, а более двух миллионов человек, занятых в сфере обслуживания путешественников, рискуют остаться без работы.

Ранее стало известно, что с 1 июля Турция полностью закрыла авиасообщение с шестью странами, в которых быстро распространяются новые штаммы коронавируса. России в этом списке нет.

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