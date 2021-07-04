Виталий Коротич: «И после Женевы США не могут смириться с тем, что они не первые. Это они зря»

Байден окружен огромным количеством людей, которые не дадут ему рыпнуться. А Путин и хотел бы изменений, но, понимаете, в чем дело, американцы хотят давать указания, а не вести переговоры Фото: REUTERS

Байден Путину нотации не читал

- ...Алло! Виталий Алексеевич, это Александр.

- Здравствуй, мой дорогой.

- Хотелось бы пару вопросов вам задать как человеку, который лучше, чем мы, знает…

- Да вы с президентами общаетесь, сопровождаете их в поездках, а я маленький червячок... (смеется)

- Нет! (Нам интересно мнение человека, который и Россию знает, и Америку. ) Посол РФ в США Антонов (сегодня ночью пошла такая информация) сказал, что кардинальных подвижек в отношениях с Соединенными Штатами после саммита в Женеве нет. Как вы это можете…

- Мы с вами на эту тему говорили. (см. «Виталий Коротич, экс-главред «Огонька»: Не дай Бог, Байден начнет читать нотации Путину»). Дело в том, что не надо было ждать их (подвижек. - А.Г.) перед встречей Байдена с Путиным.

- А мы ждали?

- Знаете, когда вы или я встречаемся с девушкой, то примерно (с нашим опытом) еще до встречи мы знаем, чем это кончится и чего можно от нее ожидать.

- Ну, у вас-то больше опыт, чем у меня.

- Поэтому, что касается Байдена с Путиным, их опыт ограничивается еще и огромной работой дипломатических ведомств, пардон, разведывательных служб и так далее.

Поэтому они, идя на встречу, прекрасно знали, на что они могут рассчитывать.

- И на что же?

- Ни на что не могут.

Байден окружен огромным количеством людей, которые не дадут ему рыпнуться.

А Путин и хотел бы изменений, но, понимаете, в чем дело, американцы хотят давать указания, а не вести переговоры. Им нужен кто-нибудь вроде Зеленского, кому можно давать указания, который указания исполняет. Путин никогда на это не пойдет, и никак из него не получится такого партнера.

Никто, кроме Путина и Си Цзиньпина, пожалуй, сегодня с американцами не решается разговаривать приблизительно на равных.

- Очень популярным было то интервью Виталия Коротича, экс-главреда «Огонька», в «Комсомольской правде» накануне встречи Путина и Байдена в Женеве.

- Я читал благодарных читателей, чего они там наговорили (речь об откликах на сайте KP.RU. - А.Г.), но это одна и та же публика всегда.

- Нет, я имею в виду рейтинг моей беседы с вами, прежде всего.

- Спасибо.

- Коротич сказал: «Не дай Бог, Байден начнет читать нотации Путину». Я наблюдал президентов вблизи, он не читал.

- Но стиль остался. Антонов заявил (я заметил где-то в этих всех делах), что американцы заявили, что - можете не рассчитывать на возвращение вашей дипломатической собственности, ничего мы вам не отдадим.

Ну, хамство.

Что же, в ответ надо выгонять этого их Салливана из резиденции ? (В Москве.) Мы же предоставили ее им.

- Кому мы дали резиденцию?

- Послу американскому в переулке возле Арбата. (Джон Джозеф Салливан, посол США в РФ с 5 февраля 2020 г. - А.Г.) Эта резиденция ему предоставлена почти бесплатно.

- Серьезно?

- Да.Кстати, эта же резиденция была еще и базой для бала сатаны в романе…

- У Булгакова, в «Мастере и Маргарите»?

- Да, у Булгакова. Это известное здание, в нем произошло много всяких интересных событий. В том числе, когда в Москве бывали перебои с чем угодно, американцы завезли к себе холодильные установки в эту резиденцию посольскую. И доставили туда очень много сливок и всякого другого молочного дела, потому что в Москве с этим было плохо.

- Это когда же это было?

- Так отмечалось же в анналах.

- Это какие годы были?

- Начало 20-х, - 30-х.

- В прошлом веке, что ли, еще?

- Ну да, когда у нас осуществили свою пролетарскую мечту, и народ никак не мог зажить по-человечески.

- Вон вы как далеко заглядываете.

- Ну да.

Виталий Коротич Фото: Евгения ГУСЕВА

КСТАТИ

Уточнение Коротича, присланное перед публикацией

«Александр! Ненавижу завираться. Американцы признали нашу бывшую страну только при Ф.Д.Рузвельте, в тридцатых, а не в «двадцатых-тридцатых», как я сказанул, и тогда же, от радости, им был предоставлен для посольской резиденции особняк в переулке возле Арбата за символическую плату, которая, вроде бы, не повышалась с тех пор..

Там же был Бал Сатаны в романе Булгакова.

Извините.

Искренне В.К».

О прокисшем американском молоке

- И чем же закончилась та американская молочная история?

- Тогда американцы-то все рассчитали, не предусмотрели только, что в Москве будут перебои с электричеством. И однажды из этого здания потекли потоки прокисшего молока.

- Виталий Алексеевич! Вы считаете, что и в политике тоже прокисшего молока много между нашими странами?

- Понимаете, в чем дело, они (американцы) сейчас ведут себя нагло. Они и тогда относились к нам, как к недоразвитым, привезли себе эти холодильники, поскольку их у нас нет, молоко, которого у нас не бывает, и так далее.

- А давайте мы им пени начислим за то, что не платят.

- А сейчас сказать вот так по-хамски… Это официальное заявление Госдепартамента Антонову, что вы, пожалуйста, и не рассчитывайте, мы вам ничего из конфискованной дипсобственности (консульство в Калифорнии, в Сиэтле и т.д., большие здания, в самом Вашингтоне) не отдадим.

Ну, какого хрена? Можно было сделать вид: давайте поговорим на эту тему, давайте еще что-нибудь обсудим.

Понимаете, ничего они обсуждать не хотят. Что это такое?

- И еще Антонов сказал сегодня в интервью: «США продолжат политику давления на Москву».

- Вот это она и есть, эта политика, такая, что, мол, вы с нами хотите говорить на равных? Мы признаём одну форму общения – вы должны выполнять наши указания и делать то, что вам велят, и если вы будете тут выкаблучиваться, мы еще на вас надавим посильнее.

Я посмотрел ночью, во всех этих сводках, что у них есть теперь такой космический самолет (или как он называется), с которого можно сбросить атомную бомбу на Москву из космоса, и противостоять вы не способны.

- А вы американские СМИ читаете ночью?

- И американские, и наши, какие выскакивают, те я и читаю.

Что есть такой космоплан, который можно запустить, который будет летать на высоте примерно 20 километров, и вы его не остановите, оттуда он может фугануть что угодно на Кремль, и вы это не собьете.

- Спасибо, что сказали, предупредили. Я думаю, что мы сейчас напечатаем и предупредим.

Обозреватель Александр Гамов начал готовиться к саммиту Путина и Байдена еще до отлета на него из Москвы

...И сказка про «британский храбрый эсминец»

- Виталий Алексеевич! И еще Антонов считает, что «в США услышали слова Путина о британском эсминце».

- Да, так и сказал.

- Там слова были какие? «Профильные службы США обратили внимание на слова президента РФ Владимира Путина о том, что в инциденте с эсминцем участвовали не только британцы, но и американцы».

- Понимаете, в чем дело. Надо отдать должное...

- Кому? За что?

- Вчера я разговаривал со всякими украинскими деятелями, они ссылаются на то, что Крым был захвачен, потому что американцы дали указание украинцам не отвечать ни на что. И когда «зеленые человечки» там высадились, американцы, мол, велели не отвечать, не трогать и не сопротивляться.

Также сейчас говорят, что когда этот «британец» заплыл туда…

- Ага! То есть, не народ Крыма воссоединился с Россией, а американцы, выходит «посоветовали»?

- Ну, да. Якобы...

И что, мол, если бы не американцы, то там бы до последнего солдата они стреляли.

Ни хрена они бы не стреляли, потому что там были только…

- «Наши»?

- Главная «ошибка» была, и они это признают, что там - по мобилизации - были все крымские жители у них в армии. Если бы туда хоть один взвод галичан забросить, то они бы, действительно, могли стрелять, а крымчаки с огромным удовольствием капитулировали, сложили оружие...

- У них правильная мобилизация была.

- …и переприсягнули моментально. Весь «Беркут», эти самые спецподразделения переприсягнули в течение первой недели и переодели форму. Я не говорю уже про адмиралов, которые – само собой.

Если говорить об этом (недавнем случае), то были такие слухи, что - когда рванул туда этот самый «британский храбрый эсминец», он там плавал и считал, что это территориальные воды Украины. А Украина не сопротивляется (чего там Россия говорит, ему неважно) Но американцы вроде бы его не поддержали. Они вроде бы могли бы заплыть вместе с ним, и пойди тогда, утопи весь натовский флот. Но они не зашли.

А этот одиноко плавал там, «храбрый эсминец». Поплавал, поплавал и уплыл обратно, потому что стало страшно.

А то, что Путин сказал, что, если что, так мы вас можем и потопить, так это, в общем, прозвучало как предупреждение, американцы это приняли к вниманию.

Знаете, на что это похоже? У Буковского в воспоминаниях есть такая одна фраза. Когда он, Буковский, сидел, его следователь допрашивал, во время этого допроса вошел какой-то человек…

- У нас сидел, в России?

- Да, на Лубянке.

- А чего вы предателей вспоминаете?

- Потому что это к слову. Вошел какой-то человек, посидел и ушел. А перед уходом он сказал: «Вот ты сейчас говоришь, что если что, весь мир поднимется, будет тебя защищать. Ты что, думаешь, с такого говна, как ты, начнется третья мировая война?» Закрыл дверь и ушел. А следователь сказал: «Это Андропов был. Ты что, не понял?»

Вот примерно так же мы сказали про этот эсминец: что, вы думаете, что из-за такого говна начнется третья мировая война? Ну, потопим, ну и что? Что, сразу будете бомбы бросать, ракеты пускать? Примерно так Путин и выразился.

- Ну, нет, он более интеллигентно выразился.

- Я понимаю, но смысл, мне показалось, был именно таким, что третья мировая война не начнется из-за этого.

- Не будем Путина передергивать.

- Ну да, не будем трактовать, это Пескова работа.

Александр Гамов спросил у президента Путина на пресс-конференции по итогам встречи с Джо Байденом о том, с каким счётом завершились переговоры Фото: Кадр видео

В наших отношениях много протертых дорожек

- Вы обычно на завершающий вопрос какой-то оптимизм выдаете, Виталий Алексеевич. Я же там, в Женеве, «путь Байдена» обследовал. Мне дали задание из редакции. Даже фотография есть, что журналист «Комсомолки» часа за три - четыре до приезда Байдена изучает дорожку, по которой Президент США должен был пройти на виллу La Grange, к месту переговоров. И обратил внимание, что она старая, обычная синтетика, у нас таких на рынках много.

- Это обнюханная, проверенная дорожка, микрофоны в нее не были вшиты.

- Нет. Я ее руками прямо потрогал. Выходит, что и в наших отношениях много чего-то старого, не очень органичного, синтетического, как эта видавшая виды дорожка, по которой Байден, чтобы не поскользнуться, прошел?

- В наших отношениях много всего. И дело в том, что эти отношения всякий раз варьируются. Но они не могут быстро меняться. США не хотят в данный момент быть с нами на равных. Когда-то американцы с этим смирились, и с Советским Союзом они были на равных. Сейчас американцы никак не могут позволить себе присоединиться к тому, что в мире уже много говорят, что США уже не первая сила. Но сами американцы с этим не согласны.

А мы не хотим, чтобы с нами говорили с позиции силы. Поэтому эта дорожка так вытоптана, она уже была, уже фигурировала в наших отношениях. И вообще - в наших отношениях много дорожек - таких, протертых.

Но самое главное, что они не хотят научиться с нами разговаривать, как с равными партнерами. И меня больше всего умилило во вчерашних этих отчетах, что американцы, Госдепартамент сразу сказал, что вы тут не обсуждайте с нами вопросы о том, как там чего с вашей дипсобственностью, мы вам отдавать не собираемся.

- Это они зря.

- Да, зря.

По-моему, это хамство.

И ещё Антонов сказал, что вопрос об обмене заключенными еще в процессе обсуждения, это тоже в принципе… Значит, такой ответ: мы еще в процессе обсуждения.

* * *

- Я, как журналист-международник «Комсомольской правды», с Виталием Алексеевичем Коротичем и с пунктиром ваших оптимистичных, в целом, прогнозов согласен. Спасибо вам огромное.

- Все будет в порядке, я верю. Потому что, если я разговариваю с Гамовым, то я гарантирую, что этот разговор чего-то стоит самого высокого. Спасибо.

- Спасибо вам огромное.

- Я вас люблю. И благодарен вам.

- Удачи.