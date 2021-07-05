Фемида ля трагедия: Жизнь адвоката, посмевшего защищать простого работягу, сбитого машиной судьи, превратили в ад

И злится народ. С тысячелетней тоской по правде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОБЫДЕННО? ЧУДОВИЩНО!

Апрель 2020-го. Вечер. Краснодар пуст. Карантин.

Народ спасается от вируса на дачах. И лишь трудяги возвращаются в «прокаженный» город.

29-летний строитель Данил Юханов привез домой семью - маму, сестру, беременную жену. Разболелся зуб. Сел на велосипед, поехал в аптеку...

Данил Юханов с женой. На момент гибели ему было всего 29 лет, а супруга ждала ребенка... Фото: Семейный архив

Вышел из комы он через неделю.

- Тебя сбила машина, - плакала у больничной койки его сестра Диана.

- Не помню, - удивился Юханов.

- Судья бросил тебя на дороге. Чудо, что рядом проезжала «Скорая»...

- Судья?! - поразился Данил. У него проломлено основание черепа. Через пару недель Юханов умрет.

- Но до последних дней он повторял: почему же так, не по-человечески? - вспоминает Диана. - Все удивлялся: он же судья!

***

Месяцем ранее. Март 2020-го. Рязань.

20-летний сын бывшего вице-губернатора Сергея Филимонова Никита (сейчас Филимонов - председатель контрольно-счетной палаты области) сбивает ребенка на пешеходном переходе. Насмерть.

Местная полиция дважды закрывает уголовное дело. Но родители убитого мальчика бьются до конца. Не выдерживает местный прокурор Светлана Евликова - она забирает дело из полиции и передает в Следственный комитет. После этого Евликова жалуется коллегам на давление руководства. И скоро ее находят мертвой в собственной квартире. Самоубийство. С запиской, засекреченной следствием...

***

И вот что мерзко. Обыденность. Кого-то удивляет, что правоохранители покрывают сановников, задавивших слишком обыкновенных людей, чтобы за них наказывать? Даже если покрывают так отчаянно, что в Рязани накладывает на себя руки сердобольный прокурор. А в Краснодаре смерть Данила Юханова, которого сбил судья краевого суда Юрий Захарчевский, стала началом чудовищной, поистине кафкианской истории.

ЗА ТЕБЯ УЖЕ ВЗЯЛИСЬ?

Адвокат Алексей Иванов защищает интересы семьи погибшего. Хотя защищать теперь впору его самого. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Для меня она началась со странного телефонного звонка. Друг просил о помощи.

И кто! Адвокат Алексей Иванов! Тот самый, который добился оправдательного приговора журналисту «КП» Евгении Острой (почитайте в интернете мою статью «Журналистку Острую судят за то, что дала понять: чиновник - дурак») и компенсации за преследования ее властями. Он даже выбил из Омской прокуратуры редчайшую бумагу - официальное извинение.

Еще пару месяцев назад Иванов был бодр, решителен. Ему все по плечу. «Ура, благородный дон!» - звонил он после очередной своей сумасшедшей победы.

- Ура, - соглашался я.

- Ты не верил! - смеялся он.

- Честно? Нет.

И вот тебе на. SOS.

Взялся, говорит, за защиту семьи Данила Юханова.

- Сам виноват, - ворчу. - Знал, что будет. Пошел против судейских. Россия...

- Не выдержал, - отвечает. - Людей жалко.

- Рязанскому прокурору, царство ей небесное, тоже было жалко, - напоминаю. - За тебя уже взялись?

- Конечно. Тут чудеса!

И рассказывает...

Хотя подождите. Напомню: юг России - место особенно волшебное. Край судейской мечты.

МЕСТА ЗДЕСЬ ЖИРНЫЕ

Дорогие 36 тысяч российских судей! Ваша честь!

Можно честно?

Многие из вас не прочь оказаться под Сочи? Ведь так?

С молоточком в руках.

Места богатые. Жирные.

Здесь копеечный (как где-нибудь в Вологде) земельный спор превращается в многомиллионный проект. Участок, дом, фабрика, колхозный пай стоят так дорого, что весы местной Фемиды привыкли к несметным сокровищам.

Как мне расскажет источник в местных спецслужбах, это и испортило судебно-правоохранительную систему.

- Даже попытки навести порядок оборачиваются беспределом, - говорит он. - Тут, чтобы выиграть спорное дело, надо заплатить. Родственники обвиняемых продавали квартиры, чтобы снизить срок. Но оказалось, в этом есть пусть извращенная, но справедливость.

- Справедливость?!

- Да, жулики откупались. Но и те, на кого шили дело, тоже. Люди имели шанс выскочить из мясорубки, где судейские и ментовские слаженно делают из человеческих судеб фарш. Теперь завинтили гайки, тарифы выросли, что дало негуманный эффект. Коль ты попал в СИЗО - все. Нет стимула с тобой возиться. Виноват или нет - не вырвешься. Раньше ты хотя бы мог откупиться...

Но есть у местной Фемиды милая черта. Южный темперамент. Здесь судьи то закатывали свадьбу на два миллиона (!) долларов с Кобзоном, Басковым, Меладзе (судья Елена Хахалева для своей дочери).

То устраивали эротическую фотосессию на судейском столе (за это некая Ирина Парфенова лишится должности, но не привычек - скоро ее задержат за посредничество во взятке в 1,5 миллиона рублей).

То приходили в магазин с абсолютно голой подругой (судья Юрий Макаров).

И все-таки будничная жизнь российских судей - это скорее аудиозапись прослушки главы управления местного минприроды Сергея Кравеца.

Когда-то чиновник был помощником судьи Хахалевой, (той самой - со свадебными миллионами), и на записи Кравец подробно рассказывал друзьям, как «помогал хорошим людям» в судах.

«Я пришел к Бережинской (судья. - В. В.), говорю: «Теть Лен, сделай», - рассказывал он. - Она говорит: «Серенький, без проблем». Я говорю: «Ну, рублей 300 (вероятно, 300 тысяч рублей) дадим тебе». Она пошла к Трахову (глава Прикубанского суда), Трахов такой: «Ну что такое 300 рублей, пускай добавит». Я охренел, это был удар. Добавляю, получается пятихатка. Он забирает у меня папки, 200 рублей оставляет, а 300 себе забирает».

Так за полчаса этой записи «решала» сдал многих краснодарских судей - причем, как назло, самых высоких...

Запись утекла в сеть. Скандал. Виновным стал, конечно... болтливый Кравец. Он взял все на себя. Выдумал, мол, наврал. Кравеца, конечно, уволили, дело влепили за клевету. Но он и не думает защищаться. Мол, казните, оболгал честных людей.

Места тут заповедные. Человек со связями может все.

Судья Крикоров, например, тоже снес на пешеходном переходе 18-летнюю студентку и, как рассказывает ее мама Марина Зверева, закричал: «Чего ты тут разлеглась?! Сколько тебе надо денег?! Хватит притворяться!»

После этого оттащил ее с пешеходного перехода к обочине, порвав куртку, и пытался было уехать, но очевидцы перекрыли ему дорогу своими машинами». (Уголовное дело против Крикорова до сих пор не заведено.)

Судье Юрию Захарчевскому, задавившему простого работягу, проще. В каком-то смысле судья поступил грамотно - сбил жертву и поехал дальше. Чтобы исчезнуть.

Но на его пути оказался упрямый адвокат Иванов.

Камеры засняли, как судью Юрия Захарчевского остановили гаишники через минуты после того, как был сбит Данил Юханов. От медосвидетельствования судью спасла корочка. Фара и зеркало машины разбиты - следы недавнего ДТП. Фото из материалов дела

ДАЖЕ НЕ ПРИТОРМОЗИЛ

Итак, возвращаемся к строителю Юханову, которого давит черный внедорожник Toyota Land Cruiser судьи Захарчевского.

Момент ДТП аккуратно сняли видеокамеры: автомобиль даже не притормозил, снес человека. Патруль ДПС случайно остановил судью через несколько минут - машина никак не могла припарковаться у магазина, словно водитель был мертвецки пьян. Захарчевский выглядел подозрительно, но удостоверение спасло от медосвидетельствования.

- Я всякое, конечно, видел, но чтобы после гибели человека при ДТП месяцами не возбуждали уголовное дело - это даже для нас слишком, - возмущается Иванов. - За пять месяцев следователи вынесли четыре отказных постановления. И все с иезуитским обоснованием «в связи с отсутствием согласия Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) на возбуждение уголовного дела». Вот только согласия у ВККС никто не запрашивал...

Так правоохранители изводили несчастных Юхановых, пока адвокат не поднял шум в прессе.

Проснулись федералы. Замелькали недоуменные статьи о судье, переехавшем простого человека.

- Меня больше всего поразило, - рассказывала мне потом местный собкор «Российской газеты» Татьяна Павловская, - что Захарчевский на той же самой машине приезжал на работу, ставил ее на стоянку и шел судить - решать, кто преступник, а кто нет...

«МНЕ РЕШИЛИ УСТРОИТЬ АД»

И тут в дело вмешался сам глава СК РФ Александр Бастрыкин. Приказ - разобраться, уголовное дело возбудить. Дело даже было передано от греха подальше - в другой регион. В Ростов-на-Дону.

- Но полиция уже строила новую защиту, - рассказывает Иванов. - Судя по материалам дела, подозреваемый... не установлен. Захарчевского в постановлении просто нет! Вместо него в качестве виновного представлен... автомобиль.

Упорство правоохранителей тем поразительно, что судья и не отрицал: да, я сбил велосипедиста. Дескать, «затуманены глаза и память», так как по совпадению - именно в это роковое мгновение у Захарчевского впервые случился приступ неизвестной (сейчас ее держат в секрете) болезни, а значит, он не виноват.

Судья (тут ему надо отдать должное) попытался договориться с семьей пострадавшего и вызвался даже оплачивать его лечение (Юханов тогда был в клинике).

Но на Весах Совести человечность судьи уравновесила его практичность.

- После первого же счета из магазина он заподозрил: мы хотим на нем нажиться, - рассказывала сестра погибшего Диана Матюшенко. - А мы купили что-то детям Данила... После этого разговора мы просто перестали общаться с ним. Противно.

- В этом деле поразил всеобщий цинизм, - рассказывает адвокат Иванов. - Подозреваемый установлен. Его жертва в могиле. Но Захарчевский продолжает рассматривать уголовные дела и вершить правосудие. Это же чудовищно! Такое невозможно представить даже во сне в любой цивилизованной стране!

- Точно так же было и в Рязани, - замечаю. - Ребенка «убивают» прямо на зебре пешеходного перехода, но сын сановника почему-то неподсуден. Дело просто не доводят до суда. И когда прокурор забирает дело из полиции, он по странному стечению обстоятельств кончает жизнь самоубийством. А теперь посуди сам: Бастрыкин забирает дело у полиции, отдает в Следком. И все из-за тебя. А значит...

- Не драматизируй. До самоубийства еще далеко, - усмехается Иванов. - Но то, что мне решили устроить ад, это точно.

«БУМАЖНЫЙ КИЛЛЕР»

Для этой цели появляется «бумажный киллер». Некто Павел Колосов.

Самый загадочный персонаж в этой истории. Никто его не видел. Адрес прописки фальшив. Единственный контакт - электронная почта.

Невидимый Колосов обрушил на адвоката Иванова лавину жалоб - в полицию, Следком, прокуратуру, Минюст, адвокатскую палату.

Жалобы разнообразные, доказывающие - за адвокатом следят. Например, когда-то давно Иванов подумывал создать ТСЖ. Но, посоветовавшись с соседями, охладел к идее. Забыл. Приходит жалоба Колосова - мол, собирает деньги с жильцов, присваивает. Хотя никакого ТСЖ нет и в помине. И сбора нет. И пострадавших...

Идет Иванов на допрос. Удивляется - кто такой Колосов? Откуда он знает, например, о ТСЖ? И главное - с чего вдруг правоохранители, обычно туго реагирующие на жалобы граждан, вдруг так рьяно «проверяют сигнал»?

Затем новая жалоба - будто в новогодней рассылке корпоративных подарков чиновникам от адвокатской фирмы Иванова вместо календарей и ручек... найдены драгоценности. Подкуп, мол. И никаких доказательств.

Адвокат, окончательно добитый «драгоценностями» (хоть бы посмотреть на них!), звонит мне.

Его уже чуть не ежедневно таскают в полицию, не сегодня-завтра, говорит, подкинут наркотики.

И, правда, к моему приезду Колосова осенило.

- Странная история, - чесал голову полицейский, рассматривая материалы нового дела. Иванов, оказывается, пока я летел в Краснодар, стал фашистом-экстремистом и разместил ВКонтакте полный прилагающийся к этому набор - свастика, зигующий эсэсовец...

- Черт-те что, - вздохнул полицейский, убедившись, что и это фальшивка. - Мне даже интересно стало: кто такой этот Колосов?

- А то, что он жалобы посылает по электронной почте и фото паспорта у него с заштрихованным номером - не интересно?! - взорвался адвокат. - И это не мешает ни вам, ни прокуратуре, ни Следкому проводить скрупулезную проверку каждого «сигнала»?

- Я его найду, вашего Колосова, - грозно сказал правоохранитель. - У меня есть идеи...

- Да я его уже нашел, - пораженно говорю, тыкая в смартфон. - Смотрите.

Паспорт оренбургского мужичка Павла Олеговича Колосова, оказывается, уже несколько лет гуляет по сети - мошенники им пользуются для обмана покупателей смартфонов через интернет.

- Вы в какое дело вляпались? - вдруг спросил полицейский, с любопытством разглядывая адвоката.

- Защищаю интересы пострадавших по делу Захарчевского.

- Так это же судья? - полицейский посмотрел на нас с состраданием. Мол, а что ж вы хотели?

А я вспомнил последние слова «убитого» Данила Юханова. Его уважительное «ну как же так, он же судья!» дернуло током. Бедный, наивный Данил...

«БОЛТАЕТ МНОГО. УБЕРЕМ С ДОРОГИ»

С Захарчевским поговорить почти не удалось.

- Ворсобин? Как же, как же! Читаю репортажи, - добродушно сказала трубка. - И вы, я вижу, заинтересовались моим делом?

- Скорее ищу справедливость. Человек погиб. А вы судите людей. Пытаюсь это как-то объяснить.

- С вами свяжется мой юрист, - сухо ответил судья.

На встречу пришел веселый человек с живописными наколками на руках - адвокат Захарчевского Юрий Кудренко.

- Мы уберем Иванова с дороги, - сказал он просто. - Болтает много. Обвиняет человека до судебного решения, неэтично. И Юханов - не пострадавший. Мы докажем, что он умер не из-за ДТП... Так или иначе - будет Иванов продолжать в том же духе - лишим адвокатского статуса.

- Со свастикой переборщили, - говорю. - Передайте вашему Колосову - пусть завязывает.

- Не понимаю, о ком вы? - усмехнулся юрист.

Хороший, кстати, парень. Если без диктофона.

Не зря на его адвокатской странице эпиграф:

«Но есть и божий Суд, наперсники разврата!

Есть грозный Суд: он ждет;

Он не доступен звону злата,

И мысли, и дела он знает наперед...»

- Систему нельзя изменить. Здесь всегда было так, - вздохнул Кудренко, когда мы заговорили о справедливости.

И, помолчав, вдруг сказал:

- Я ж все понимаю. У меня у самого родственник так погиб...

- Нашли виновного?

- Виновные продали две квартиры. И никого не посадили...

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Тоска о правде

Давайте честно. Мы заслужили нашу судебную и правоохранительную власть. Они - наше зеркало. Мы такие же в своей массе, иначе все было бы по-другому.

Но сквозь понимание, что эти ребята, живущие «над Законом», прибыли не с Луны, что они плоть от плоти наши, иногда пробивается злость.

Неужели, если Бог нам вручит молоточек, мантию и ощущение полной безнаказанности (зачем-то закрепленной в законах), мы тоже превратимся в мелких бесов? Будем размахивать корочками, изворачиваться, бежать от наказания, а потом как ни в чем не бывало продолжать править суд?

Неужели совесть (то, чего должно быть у судей и чиновников больше, чем денег) исчезает при пересечении невидимой границы? Разделяющей нас и их.

Один из судей, задавивший человека, как-то в свое оправдание сказал: «Я всегда выполнял приказы. Всегда служил в системе. Я делал, что мне говорили. Теперь я нуждаюсь в защите».

И круговая порука - именно то, что скрепляет эту систему, давно решившую для себя: самосохранение выше любой справедливости.

Но больно, когда против совести идет именно судья.

И злится народ. С тысячелетней тоской по правде.