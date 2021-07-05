Театры и музеи Москвы начнут принимать посетителей по «Пушкинской карте»

Автор фото: Роман САДОВОЙ

Московский урбанистический форум завершил свою работу в минувшие выходные. Напомним, он проходил с 1 по 4 июля в парке «Зарядье». Из-за пандемии урбанфорум впервые перешел в гибридный формат - с офлайн- и онлайн-участием российских и иностранных экспертов.

В рамках деловой программы Moscow Urban Forum 2021 в открытой телестудии «Комсомольской правды» побывал министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры столицы Александр Кибовский.

ТЕАТРЫ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ «ЖИВЬЕМ» И ОНЛАЙН

- Александр Владимирович, от пандемии сильно пострадали в том числе и музеи, театры, культурные центры. Удается ли им справляться со сложившейся ситуацией?

- Культура оказалась в тяжелом положении в силу того, что это, в первую очередь, учреждения, адресованные аудитории. Если аудитория не может их посещать, то возникает масса проблем, в том числе экономического характера. Но пандемия показала, что культура является крайне важным элементом городской системы. Жизнь общества не состоит только из зарабатывания денег и их траты. Для общества важны культурные институции.

Во время пандемии по программе «Культура Москвы» нашим учреждениям были выделены дополнительные средства по их выпадающим доходам. Сегодня заканчиваем театральный сезон при ограничениях по заполняемости зала в 50 процентов. Но на представлениях слезы, аплодисменты, крики «Браво!» такие, как будто полный зал. Может быть, мы проиграли в количестве, но точно выиграли в качестве. Сегодня в театр ходят только его преданные поклонники. Несмотря на пандемию, сыграны сотни премьер, потрясающие новые лица, новые артисты, новые спектакли, новые режиссерские находки и работы.

Коллеги уже объявляют о планах на следующий сезон. Очень многие освоили работу онлайн. Мы провели более 40 тысяч мероприятий онлайн в прошлом году. Это аудитория более 60 миллионов человек. Мэр Москвы Сергей Собянин выделил дополнительные средства, мы завершаем поставку оборудования в учреждения культуры, чтобы они были готовы к работе онлайн на системном уровне. Когда мы входили в эту тяжелую ситуацию, многое делалось с колес. Чуть ли не на телефон снимали. Сейчас даем возможность привлечь специалистов, чтобы наши организации могли работать онлайн. Мы к этой работе все равно подходили. Наши театры не могут принять офлайн всех желающих. А аудитория в стране – 150 миллионов. Люди должны иметь возможность увидеть эти постановки не только в Москве. Онлайн позволяет получить представление о творчестве наших ведущих театров. Ситуация поменялась и заставила нас резко ускориться в этой работе.

- На гибридный формат взаимодействия с аудиторией в последний год перешли многие отрасли. Насколько гармонично сегодня сочетаются онлайн и офлайн в культурной жизни столицы? Отразилось ли это на посещаемости театров и музеев?

- Мы много раз слышали, что кино вытеснит театр. Но ничего, не вытесняет. Меняется структура аудитории, востребованность, но в хороших театрах по-прежнему аншлаги. Киносеть в Москве перестроилась, теперь у залов другой формат, но они работают. Онлайн и оффлайн неплохо сочетаются, все страхи подтверждения не нашли.

С 1 сентября готовимся принимать посетителей в возрасте с 14 до 22 лет по новому федеральному проекту - «Пушкинская карта». У нас уже есть проект мэра Москвы «Музеи – детям», когда все московские школьники бесплатно ходят во все городские музеи. Одновременно действует проект мэра Москвы «Школа – в театр», когда школьники могут классами посещать более 400 спектаклей в театрах, особенно те, которые связаны со школьной программой. Мы видим отдачу от этих программ. Такое решение единодушно одобрено всеми руководителями наших учреждений культуры. Это смена философии отношений между обществом, культурой и государством.

Автор фото: Роман САДОВОЙ

УСАДЬБУ ДЕДА МОРОЗА ОБНОВЯТ

- Многие отмечают, что парк «Зарядье» - прекрасный пример трансформации городского и культурного пространства. Где еще в столице могут появиться такие площадки?

- Недавно открыли Речной вокзал. Это другого уровня инфраструктура, другие возможности. Само здание Речного вокзала – потрясающий исторический памятник. Сейчас занимаемся обновлением парка «Кузьминки». Часть территории, где находится усадьба Люблино, уже сделана. Теперь проводим там реконструкцию усадьбы Деда Мороза. Ее не ремонтировали с момента постройки.

За последние два-три года привели в порядок 150 объектов культуры. Еще столько же в работе и в плане до 2023 года. Многие наши музеи трансформируются в универсальные пространства. Сейчас в Музей Москвы заезжает театр «Практика», здание которого закрывается на ремонт. Наши учреждения плотно взаимодействуют друг с другом, чтобы сформировать более интересную программу для разной огромной аудитории.