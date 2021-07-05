Вячеслав Володин: Примаков мне говорил: «Берегите Путина, он нужен России»

Вячеслав Володин предложил журналистам неформально пообщаться. Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

ЗАПАДУ С НАШЕЙ ОППОЗИЦИЕЙ РАЗГОВАРИВАТЬ МОЖНО. А НАОБОРОТ?

1 июля 2021 корреспондент KP.ru вместе другими российскими СМИ освещал визит Вячеслава Володина в Душанбе — там председатель Госдумы провёл заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Переговоры были сложные, как и повестка дня: накануне агрессивные группы афганских боевиков вышли на границу с Таджикистаном. В итоге от лица стран-участниц приняли совместную декларацию, договорились сообща бороться с международным терроризмом.

На обратном пути — возвращались бортом спецотряда «Россия» — Володин предложил нам, журналистам, неформально пообщаться. Как раз в тот момент самолёт был над Волгой: «Вот где-то тут, совсем рядом, в рабочем посёлке Алексеевка Саратовской области, я и родился».

Тогда сказали пару слов о себе и гости, включая автора этих строк:

— Я для «Комсомолки» брал интервью с руководством «Альтернативы для Германии». Это единственная партия в Бундестаге, выступающая против санкций…

— Ну вы мне не рассказывайте, что такое АДГ, — живо перебил Володин. — Мы ещё в 2016 году встречались с их представителями. Эта партия в Германии тогда была представлена только в региональных парламентах. А потом, в 2017-м, прошла в Бундестаг.

— Получается, Володин задаёт тренды.

— Меркель тогда ещё сильно возмущалась: как мы смеем контактировать с их оппозицией. Хотя это представители парламентских партий, системные политики, со своим избирателем. А сам Запад, смотрите, что делает? Приезжает в Россию кто-нибудь, чуть только заселится в «Националь» [дорогая московская гостиница, где обычно останавливаются зарубежные делегации — ред.] — и встречается с нашими оппозиционерами. Причём несистемными. Такие двойные стандарты «западных партнёров». Все претензии, которые они нам пытаются предъявить, — это на самом деле их собственные внутренние проблемы.

Председатель ГД РФ Вячеслав Володин в Душанбе. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

— Те же оппозиционеры часто на США кивают — «вот где демократия».

— Их двухпартийная модель — по сути однопартийная, весь ресурс — у одной политической силы правого толка. Нет конкуренции в лице третьей партии или других, а запрос есть. Поэтому такая модель обречена на проблемы, которых в будущем станет еще больше, также как и противоречий между элитами. Особенно на выборах президента, когда затем весь оставшийся срок они выясняют отношения между собой.

— Какие-либо контакты с американцами по межпарламентской линии продолжаются?

— Сейчас нет. С учетом того, что любой контакт с одной из двух партий подвергается жесткой критике со стороны другой. Поэтому, пока они между собой не разберутся, вряд ли такие контакты возможны.

СОХРАНЕНИЕ ЧЕТЫРЁХ-ПАРТИЙНОЙ МОДЕЛИ — ЭТО ХОРОШО

— О выборах давайте. Есть социология, что в новом составе ГД будет столько же партий, сколько и в уходящем: четыре.

— Когда мы говорим «сохранится четырёх-партийная модель» — это хорошо. Значит, партии, представленные в парламенте, отражают предпочтения людей.

«На полях» совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Душанбе Вячеслав Володин встретился с главой верхней палаты парламента Таджикистана — Рустами Эмомали (справа). Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

— Некоторые молодые люди возразят: «это застой».

— Вот у вас есть жена. И, допустим, некоторые её черты со временем вам не нравятся. Что же вы, сразу от нее уйдете, другую начнете искать? Разговаривать надо, слышать друг друга. С годами мнение и восприятие молодежи меняется. Взрослеют. Появляется семья, дети, это уже совсем другая ответственность. У меня четверо детей — могу об этом говорить. Что же касается того, какие партии будут в следующей Думе — решат избиратели. Самое главное — выбор есть. В разное время разное количество партий проходило по итогам выборов в Думу. Этим и отличается наша партийно-политическая система от США, где как ни голосуй — в итоге будут одни и те же две партии, и так на протяжении более ста лет. Это напоминает даже чем-то модель СССР, где была одна партия.

— Или можно ещё революцию устроить.

— В 1917-м году Российская Империя была на пике могущества, по ряду параметров мы её не превзошли до сих пор. Но все заслушались пропаганду: «Движение — все, результат — ничто». И в итоге? Где Империя? «Освободились от оков», сгубили миллионы людей. Голод, разруха, потеряли территории. Дальше стали строить коммунизм. Идея красивая. Но зачем опять страну развалили? Наши прадеды кровью её собирали. Все из-за обмана. Равенства не было. Землю крестьянам — не дали. Фабрики рабочим — тоже. Да и до сих пор толком не могут объяснить, почему же распался Советский Союз.

— То есть у вас больше негативное отношение к СССР?

— Почему? Хорошее из советского времени надо сохранить, от плохого — избавиться. И сделать выводы. Мы не можем с вами вновь потерять страну.

«МОИ ГЕРОИ — СТОЛЫПИН, ПРИМАКОВ, ПУТИН»

— Если у нас разговор как-то всё на историю переходит — кто из исторических фигур вам импонирует?

— Столыпин. Был успешным саратовским губернатором. При нем город Саратов входил в тройку самых крупных городов Империи после Москвы и Санкт-Петербурга, и в четверку — самых динамично развивающихся.

Уже потом Столыпин стал председателем Совета Министров, смог провести важнейшие реформы. И, кстати, если бы его не убили в 1911 году, возможно, не было бы и революции.

Вячеслав Володин дал «КП» интервью после заседания совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Душанбе. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Далее, Евгений Примаков [премьер-министр РФ в 1998-99 году — прим. «КП»]. Его роль в становлении новой России огромная. После распада Советского Союза возглавил Службу внешней разведки, участвовал в ее формировании. Затем в должности министра иностранных дел, несмотря на сложности того периода времени защищал интересы нашей державы, укреплял суверенитет. Он делал все, чтобы наша страна была сильной, в самое непростое время возглавил Правительство, сразу после дефолта.

Наконец, Владимир Путин. Меня, кстати, с ним познакомил Примаков в сентябре 2001 года — получается, скоро уж 20 лет как. Потом Евгений Максимович мне говорил: «Берегите Путина, он нужен России». И действительно: сегодня в мире политика сильнее Путина нет. Он многое делает для страны, и вряд ли кто-то может быть более эффективным президентом, чем он.

— Почему?

— У него есть качества, которыми крайне редко обладают люди, занимающие такие должности: доброта, эмпатия и человечность. Наряду с эффективностью, жесткостью и огромной работоспособностью. Так говорю не потому, что я Председатель Государственной Думы — помню, что было с Россией без него.

— При этом в анонимных телеграм-каналах пишут о якобы ваших «президентских амбициях».

— Никогда этого у меня не было в планах, нет сейчас и не будет. Это во-первых. Во-вторых, не обладаю я качествами, какими должен обладать президент.

— А кто обладает?

— Путин. Нам всем необходимо сделать все, чтобы он оставался нашим президентом как можно дольше. При нем Россия станет еще сильнее, люди будут жить лучше, без потрясений и войн. А если даже возникнут проблемы, как сейчас с санкциями, то пройдем их намного менее болезненно, чем в предыдущие периоды истории нашей страны, когда она была и Российской Империей, и Советским Союзом, и Российской Федерацией.

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