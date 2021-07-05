«Цены улетели в космос»: Москва и Питер вошли в топ-10 городов мира, где жилье дорожает быстрее всего

Помогут ли новые условия льготной ипотеки вернуть стоимость «квадратного метра» с небес на землю? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Москва и Питер вошли в десятку городов с самым быстрым ростом цен на жилье в первом квартале 2021 года. Впереди российских столиц в рейтинге Global Residential Cities Index, который периодически составляет международное консалтинговое агентство Knight Frank — в основном города Турции и Новой Зеландии (см. таблицу). При этом Москва за год в рейтинге поднялась сразу на 136 ступенек — со 143 места на седьмое.

- В Москве на протяжении 2020 года наблюдался существенный рост цен на жилую недвижимость, в конце года спрос достиг максимального значения, - комментирует результаты директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова.

В последнем квартале 2020 года в столице темпы роста цен на жилье уже достигли 21,1% в годовом измерении. А в первом четверти 2021- го эта тенденция только продолжилась – плюс 22,4% к тому же кварталу предыдущего года.

Эксперты отмечают, что это не рекорд – в 2008 и 2009 году цены в столице росли еще быстрее. Утешили...

Большинство измученных квартирным вопросом граждан, впрочем, волнует другое – что дальше-то будет? С 1 июля заканчивает действовать на прежних условиях программа льготной ипотеки на покупку новостройки под 6,5% годовых, с которой, наряду с ослаблением рубля и низкими ставками по банковским вкладам, связывали ажиотаж на рынках жилья наиболее крупных наших городов. Теперь ставка будет повыше (7%). Но главное, максимальная сумма кредита ограничена 3 млн рублей. Что ни для Москвы, ни для Питера не очень интересно – в Москве цены на самые дохлые однушки начинаются примерно с 6 млн, в Питере – с 4 млн.

- Темпы роста цен будут существенно снижаться, - прогнозирует вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. - У нас они были очень высокими с июля 2020 года по нынешний июнь 2021-го. Основной прирост дало второе полугодие ушедшего 20-го года. И не только в Москве и Питере. Цены выросли по регионам на вторичном рынке примерно на 15-18%, на новостройки – на 20-25%. Но уже, еще до 1 июля, пошло замедление. Оно связано, в частности, с тем, что в этом году не так активно обесценивается рубль, курсы более устойчивы. Плюс спрос в достаточной степени исчерпан. Плюс растет стоимость ипотечных кредитов, в том числе и льготных. При том, что доходы населения не растут. Мы видим, что темпы получения ипотеки во втором квартале 21 года уже сократились. И этот тренд, скорее всего, будет закрепляться. Снижения цен мы не ждем, но и продолжения бурного роста тоже.

- Конкретно в Москве рынок сильно перегрет. Цены на новостройки улетели в космос, - считает член экспертного совета гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев. - Если раньше квартиры в новостройках, которые еще только закладываются, были на 20-30% дешевле, чем на вторичке, то сейчас они дороже вторички – иногда на те же проценты. Еще одна странность – на окраинах рост цен гораздо сильнее, чем в центре. Поскольку покупают в основном самое дешевое жилье. В итоге очень далекая от элитной новостройка по 350 тысяч за квадратный метр где-нибудь в Братеево уже не нонсенс. Это все, конечно, ненормально. Однако прогнозы упираются в две вещи. С одной стороны – уже возникли проблемы с покупательской способностью. С другой – достаточного количества предложения тоже нет, тем более дешевого. Оно тоже уменьшается. А инфляция и прочие проблемы подталкивают застройщиков повышать цены...

Топ-10 городов с самым быстрым в мире ростом цен на жилье

(1 квартал 2021 г. к 1 кварталу 2020 г.)

1.Измир (Турция) +33,9%

2.Анкара (Турция) +30,3%

3.Веллингтон (Новая Зеландия) +30,1%

4.Стамбул (Турция) +28,8%

5.Сеул (Южная Корея) +26,1%

6.Галифакс (Канада) +22,5%

7.Москва +22,4%

8.Санкт-Петербург +22,1%

9.Гамильтон (Канада) +20,9%

10.Финикс (США) +20,0%

(Данные Knight Frank Research)

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