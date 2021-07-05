Отсидел 40 лет: Мужчина, ограбивший закусочную с водяным пистолетом, добился освобождения

Рольф Кестель отбывал пожизненный срок за ограбление с водяным пистолетом в руках.

Губернатор американского штата Арканзас Аса Хатчинсон проявил гуманность и отпустил на свободу 70-летнего Рольфа Кестеля, который отбывал пожизненное заключение за ограбления кафе с мексиканской едой. Причем налетчик угрожал продавцу… водяным пистолетом.

40 лет назад суд города Форт-Смит счел такой поступок ограблением с отягчающими обстоятельствами. В 1981-м Рольфу было 29 лет, он бродяжничал вместе с группой молодых людей. В Арканзасе у них закончились деньги и еда, и Кестель отправился на дело. Впрочем, оружия у бродяг не было, так что вооружился он найденным где-то на улице игрушечным водным пистолетом.

17-летний продавец тако и буррито, то ли совсем не разбирался в оружии, то ли слишком испугался, когда между лопаток ему воткнулось что-то твердое, но все деньги из кассы отдал беспрекословно. Добыча вряд ли сильно порадовала Кестеля — всего 264 доллара.

Но когда дело дошло до суда, а попался мужчина довольно быстро, всплыли его прошлые проблемы с законом. Ничего серьезного там не было, но вместе мелких нарушений хватило, чтобы у присяжных сформировался образ закоренелого преступника. Вот и обошлись с ним 12 «разгневанных мужчин» сурово: отправили в тюрьму пожизненно.

Десятилетиями Кестель регулярно писал просьбы о помиловании, но всякий раз получал отказ. В своем последнем обращении он написал, что у него осталась буквально пара лет, когда он еще будет в состоянии принести пользу обществу.

- Я считаю, что заслуживаю шанс сделать это, и призываю вас рассмотреть мою просьбу и позволить мне начать новую жизнь, - добавил Кестель. - Цель правосудия была достигнута за эти безжалостные четыре десятилетия моего заключения.

Губернатор, который рассматривал просьбу арестанта, заявил, что со стороны правоохранительной системы не было никаких возражений, касающихся помилования престарелого Кестеля. С 2012 года Комиссия по условно-досрочному освобождению Арканзаса рекомендовала отправить Кестеля на свободу, но всякий раз против выступал губернатор Хатчинсон. За освобождение американца высказался даже продавец того самого мексиканского магазина, который пережил нападение.

Его история уже привлекла внимание сторонников реформы уголовного правосудия. Они выступили за смягчение наказание для Кестеля, назвав его непростительно суровым. Более того, в ряде штатов сейчас декриминализирована статья о мелкой краже. Полицейские не могут арестовать человека, если сумма украденного меньше 900 долларов. Этим пользуются мелкие воришки, которые беспрепятственно выносят из магазинов товары.

Кстати, сотни, если не тысячи афроамериканцев, которые на волне протестов BLM били витрины магазинов и выносили оттуда телевизоры, игровые приставки и прочие гаджеты, так и не понесли никакого наказания. Но ведь они были вооружены всего лишь расово-праведным гневом, а не страшным водяным пистолетом.

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