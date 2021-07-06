Анжелика Агурбаш: «Не исключаю, что меня могут выкрасть»

На родине ею интересуется прокуратура Фото: Борис КУДРЯВОВ

По словам исполнительницы, она еще три недели назад знала, что на родине ею интересуется прокуратура.

- Эта ситуация была предсказуема для меня, - заявила Агурбаш в эфире Радио «Комсомольская правда». - Но я не думала, что будут такие тяжелые статьи по отношению ко мне — разжигание вражды, розни. Я миролюбивый творческий человек, я всегда только за мир и единение, за права человека.

Экстрадиции в Белоруссию Агурбаш не боится, потому что не сомневается, что «Россия своих граждан никому не выдает». Действительно такой практики в России нет. Обладателей паспорта с двуглавым орлом (а певица имеет гражданство РФ) наше государство, как правило, не выдает ни в одну страну мира. Даже если у человека есть второе и даже третье гражданство. В то же время певица отметила, что всё равно опасается за свою безопасность:

- Я, как гражданка России знаю, что защищена. Но с другой стороны можно ожидать всего чего угодно. Я не исключаю возможности, что меня могут даже выкрасть и, используя меня, совершить какие-то нехорошие действия. Вы же видите, что и самолет могут посадить. Я не чувствую себя в безопасности. И я понимаю, что мне надо очень осторожно себя вести.

А вот вопреки сообщениям разных СМИ, к Владимиру Путину певица не обращалась. Говорит, что ее слова неправильно интерпретировали:

- Мне задали вопрос «вы будете обращаться за помощью и поддержкой к президенту?». Я говорю, что с удовольствием хочу обратиться и к нему и ко всему мировому сообществу.

Что касается самой ситуации в Белоруссии, то по её словам народ разделяет пропаганда.

- Она отвратительно работает. Одних называют «постестунами» — ужасное слово, а вторых - «ябатьками». Еще хуже.

Анжелика Агурбаш с самого начала протестов в Белоруссии, была активной их сторонницей. В её инстаграме много постов с анонсами протестных маршей и видео с них. В одном из последних постов в соцсети, певица обращаясь к протестующим заявляет: «Мы должны сейчас показать нашу силу, значимость, солидарность и только тогда с нами вынуждены будут считаться те, кто сегодня называют себя властью. Я абсолютно уверена, что нас поддержит все мировое сообщество»...

Ранее стало известно, что белорусская генпрокуратура обратилась к России с просьбой об экстрадиции певицы Анжелики Агурбаш из-за двух уголовных дел. Её обвиняют в разжигании социальной вражды и о публичном оскорблении президента. По этим статьям грозит до 12 лет лишения свободы.