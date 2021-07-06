Американцы из-за пандемии требуют выплачивать им по $2000 в месяц просто так

Именно ежемесячная выплата $2 000 поможет американским семьям не скатиться за черту бедности Фото: REUTERS

Более 2,5 миллиона человек подписали петицию на портале Change.org с просьбой установить в США безусловные ежемесячные выплаты в связи с пандемией в размере $2 000 на работающего и $1 000 на иждивенца.

Несмотря на то, что она была размещена на портале более года назад, в самый разгар коронавирусных ограничений, а за последнее время на фоне вакцинации ситуация с заболеваемостью в США изменилась, документ продолжает активно собирать подписи.

Согласно сообщению Change.org, эта петиция, вероятно, станет одной из наиболее подписываемых на портале.

По мнению авторов документа, именно ежемесячная выплата $2 000 поможет американским семьям не скатиться за черту бедности и даст возможность решить вопросы как с оплатой коммунальных услуг, так и с ежедневными потребностями.

– Для нашей команды и других американцев, которые могут претендовать на пособие по безработице, даже максимальных выплат будет недостаточно, чтобы большинство людей продолжали оплачивать свои счета и не скатывались за черту бедности. Факты таковы, что даже успешные малые предприятия не могут месяцами находиться закрытыми. Но предоставление американцам ежемесячной поддержки до тех пор, пока они не смогут снова встать на ноги, может спасти наши общины от финансового краха. – заявляют они.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией в США заболели более 34,5 миллиона человек, жертвами болезни стали свыше 620 тысяч граждан. В последнее время на фоне массовой вакцинации количество новых случаев заражения в стране значительно снизилось.