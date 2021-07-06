Москвич добился возбуждения уголовного дела из-за отсутствия эрекции

Мужчина купил препарат для восстановления мужской силы, но он оказался подделкой Фото: Shutterstock

Многие уже давно привыкли к тому, что на каждом шагу можно встретить мошенников, наживающихся на людях совершенно разными способами. Некоторые жертвы, потеряв таким образом деньги, даже не обращаются в полицию и не надеются на возмещение ущерба. Но история, которая недавно произошла с 40-летним жителем столицы Александром (имя изменено) так сильно задела честь мужчины, что он добился возбуждения уголовного дела. Ведь речь шла о мужском достоинстве.

Последнее время Александр страдает от эректильной дисфункции. С деликатной проблемой мужчина долго ходил по врачам и всячески старался вернуть себе бодрость духа. Но лечение не помогало. Мужчина не сдавался и исследовал интернет в поисках волшебной таблетки.

На одном из сайтов, посвященных его проблеме, Александр нашёл подходящее по описанию средства. Продавец сулил мгновенный эффект и длительное действие препарата. Александр заказал сразу целую упаковку чудодейственного средства, перевёл 4 400 рублей и стал ждать. Через несколько дней курьер доставил мужчине заветную баночку с 30 таблетками. Александру не терпелось испробовать средство в деле, он вызвал проститутку и перед её приходом принял заветную таблетку. Девушка немного опоздала к назначенному времени, но препарат всё не действовал. Александр решил увеличить дозу и принял ещё одну таблетку, а гостье предложил выпить чаю. Так прошло ещё 20 минут, но чуда не происходило.

Тогда мужчина почти впал в отчаяние и достал из упаковки ещё несколько таблеток. Не помогло. Через час Александр проводил девушку, оплатив ей время "простоя". Мужчина был так раздосадован, что решил во что бы то ни стало наказать обманувших его мошенников. Александр отнёс оставшиеся таблетки на экспертизу и обратился с заявлением в полицию.

— В составе препарата, лечащего эректильную дисфункцию, были указаны экстракты следующих животных и растений: морского конька, корня женьшеня, корней эврикомы длиннолистной, смилакса, коры муира пуамы и ягод асаи. Однако по результатам экспертизы, указанные экстракты отсутствуют, — сообщил источник kp.ru.

На основании заключения эксперта в полиции возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество", в своём заявлении Александр потребовал, чтобы ему возместили потраченную на "пустышку" сумму. Теперь полиция проверяет сайт, который так разочаровал москвича.

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