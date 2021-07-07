10 настольных игр, которые можно взять с собой на дачу, в дорогу, на пляж

Психологи советуют общесемейными играми отвлекать детей от гаджетов Фото: Shutterstock

Шашки, шахматы, лото, «Дурака» многие помнят и любят. А есть еще новое поколение настолок, которые стоит освоить, если в семье есть дети. Это не только альтернатива гаджетам – игры развивают полезные навыки, помогают весело провести время, сплачивают. Современные игры яркие и красивые, стоят, правда, недешево (есть за 500 рублей, а есть и за две тысячи).

Наш эксперт – Анна Быкова. Педагог, практикующий психолог, арт-терапевт, мама двоих сыновей. А еще автор популярной серии по воспитанию детей «Ленивая мама» и организатор летнего семейного лагеря на Урале, куда записываются за полгода. Так вот в лагере настольные игры – одна из любимых забав отдыхающих, и многие мамы-папы-бабушки-дедушки после смены диву даются: как без этого раньше жили?

Мы попросили Анну порекомендовать игры простые и веселые. Интересные и детям, и взрослым. Компактные, чтобы взять с собой в дорогу. А еще чтобы можно было поиграть даже вдвоем, ведь на каникулах обычно скучают парами: мама и ребенок, двое детей... Набор получился – что надо: увлечет надолго.

ЗАПРЕТНАЯ ПУСТЫНЯ

Командная суперигра, в которой всегда побеждает дружба. Для 2-5 игроков, возраст 8+.

Цель: отыскать в песках детали старинного летательного аппарата, собрать его и спастись из пустыни, в которой свирепствует буря. У каждого игрока своя роль: археолог, метеоролог, хранитель воды. Но все работают на общий результат.

Польза: учит действовать сообща, развивает стратегическое мышление. А главное - на финише все испытывают одинаковые эмоции: радуются победе или грустят от проигрыша. И никто не в обиде.

Аналог: «Запретный остров».

ГНОМЫ-ВРЕДИТЕЛИ

Детективная динамичная игра. Играют от 2 до 10 человек, возраст – 8+.

Цель: игроки делятся на гномов-золотоискателей и гномов-вредителей. Первые стремятся набрать как можно больше золотых слитков, строя тоннели, а вторые им мешают.

Польза: развивает стратегическое мышление.

КОРОВА 006

Карточная игра с харизматичными коровами на картинках, простая и азартная, с быстрыми партиями. Возраст – 6+ (нужно различать двузначные и трехзначные числа до 104 и понятия больше-меньше).

Цель: выкладывать ряды чисел и стараться набрать меньше всего штрафных очков.

Польза: развивает логическое мышление, внимательность, умение анализировать.

МИСТАКОС

Отличная игра для троих участников любого возраста. Каждая партия проходит быстро и непредсказуемо.

Цель: ставить по очереди стульчики друг на друга так, чтобы «башня» не упала и первым избавиться от всех своих стульев.

Польза: развивает координацию, ловкость, устойчивость к разочарованиям. Ведь бывает так, что был в шаге от победы и вдруг башня падает. На стульчиках также можно гадать, как на ромашке, если играешь сам с собой.

Аналоги: «Дженга», «Акробаты», «Балансирующие лестницы».

ДОББЛЬ

Легкая в освоении и веселая игра для любого возраста. В правилах описаны пять вариантов для разного числа игроков.

Цель: найти наперегонки пару одинаковых картинок на лежащих рядом карточках.

Польза: развивает внимательность, зрительную память, скорость реакции. Прабабушкам и прадедушкам тоже полезно тренировать внимание и скорость реакции.

7 НА 9

Веселая карточная игра для тех, кто умеет быстро складывать и вычитать.

Цель: избавиться от своих карт, считая в уме выпавшие задачки. Очередности хода нет - победит самый быстрый.

Польза: тренирует внимание, скорость реакции, стрессоустойчивость, ведь когда соперник сбрасывает карты одну за другой, важно уметь не уйти в оцепенение, не сдаться, а перехватить инициативу.

РОСКОШЬ

«Денежная» игра, как «Монополия» Русскоязычная версия Splendor. Рекомендована для игроков от 10 лет, но справляются и семилетки. Не для большой компании – максимум вчетвером.

Цель: копим монеты, потом покупаем драгоценные камни, а разбогатев, вельмож к себе приглашаем и получаем очки престижа.

Польза: развивает стратегическое мышление, внимательность, навык устного счета.

ЧЕРЕПАШЬИ БЕГА

Играть просто и весело, правила понятны даже пятилеткам.

Цель: первым привести свою черепашку к финишу, но на протяжении всей игры остается загадкой, кто за какую черепашку играет.

Польза: развивает стратегическое мышление.

КОШМАРИУМ

Вроде бы монстры, но такие симпатичные! Если не пугают, то можно играть с 7 лет.

Цель: нужно быстрее всех собрать по частям пять разных монстров, вытягивая из колоды карты. Это непросто, ведь начинать нужно обязательно с ног, а бывает, что из колоды приходят только головы… А ещё каждый собранный монстр «оживает» и может мешать другим игрокам или помогать.

Польза: тренирует умение выстраивать стратегию и устойчивость к разочарованию, когда твоего победного пятого монстра в последний момент разрушают по всем правилам игры. Можно играть самому, складывая монстриков просто так.

МАТРЕШКИНО

Весёлая развивающая игра для детей от 3 лет.

Цель: по кругу выкладываются матрёшки (40 карточек), ведущий достаёт из колоды по одной карточке с разноцветными шариками. Игроки находят матрешку, чей наряд повторяет цвета на карточке, и повторяют ее движение. Кто первый, тот забирает карточку.

Польза. Развивает восприятие цветов и действий, внимание и скорость реакции. Вариант для малышей 2 лет: разложить в ряд несколько матрёшек - пусть ребёнок повторит движения куколок.

Другие варианты игр для малышей: «Пакля-рвакля», «Большая стирка», «Головоноги».

СОВЕТЫ ИГРАЮЩИМ

Три вопроса к эксперту:

- Как вовлечь детей в игру?

- Начать увлеченно играть взрослым, дети непременно подтянутся.

- Как быть с детскими обидами из-за проигрыша?

- Проигравший имеет право на эмоции. Когда эмоции пройдут, скорее всего, опять захочется играть. Потому что играть интересно. Если ребенок очень тяжело переживает проигрыш, то можно какое-то время играть в командные игры. К таким играм относятся «Запретная пустыня», «Запретный остров», «Зомби в доме». Участники игры либо все вместе выигрывают, либо все вместе проигрывают. Проиграть всем вместе не так обидно.

- Не вытеснили ли новые настолки старые добрые шашки, Чапаева, уголки, лото…?

- Не могу сказать за всех, но лото мне и в детстве казалось скучным. Шахматы, шашки и уголки до сих пор люблю. Обычная игровая колода карт у нас тоже в ходу. Её удобно брать с собой на дачу. Без предубеждений, «подкидной дурак» тоже можно отнести к развивающей настольной игре. Развивается внимание, логика, стратегическое мышление. А если разложить всю колоду в шесть рядов рубашкой вверх, то можно сыграть в «мемори» или «парочки» - хорошая игра для развития памяти.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Алиса, когда ты вернешь мне сына?»: Эксперты объясняют, можно ли выманить детей из-за гаджетов хотя бы летом

Рассказываем, как контролировать контент, который потребляют дети, а также о том, как включаться в их увлечения (подробности)