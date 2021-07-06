Путин приехал в Сибирь с подарком

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Кемеровского президентского кадетского училища. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин во вторник прилетел в Кемерово с рабочей поездкой. Он обсудил с губернатором области Сергеем Цивилевым будущее развитие региона. А вечером, на торжественном мероприятии по случаю 300-летия Кузбасса, глава государства сам рассказал жителям о главных проектах.

- Нужно модернизировать предприятия – не только традиционные угольные, но и в легкой промышленности, транспорте, туризме, - заявил Путин.

В ближайшие годы на Кузбассе появится 40 тысяч рабочих мест, не связанных с углем. Государство планирует вложить в инфраструктуру области – будет модернизирован БАМ, Транссиб, появится автомобильный объезд Кемерово. Начнется обновление Шерегеша - крупнейшего горнолыжного комплекса Западной Сибири.

- К 2024 году объем вредных выбросов в Новокузнецке уменьшится на 20%, - пообещал президент.

Президент во время выступления на торжественном концерте по случаю 300-летия Кузбасса. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Путин рассказал, что в Кемерово появится один из четырех новых культурных кластеров России. Остальные три создадут во Владивостоке, Калининграде и Севастополе. Вообще, изначально Кузбасс не должен был участвовать в проекте, но, по словам президента, губернатор Цивилев лично настоял.

- Кузбасс, который так много сделал для развития мощи страны, заслужил от нее такой подарок. Жители Кузбасса и всей огромной территории Сибири смогут знакомиться с лучшими мировыми образцами музыкального, театрального, изобразительного искусства, посещать выставки ведущих музеев страны: Эрмитажа, Третьяковки, Русского и Пушкинского музеев, - рассказал глава государства.