Зачем «человек-дьявол» из Бразилии отрезает себе пальцы и вставляет вместо зубов клыки

Городской чудак шокирует мировую публику и набирает подписчиков в соцсетях Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

44-летнего бразильца Мишеля Фару ду Праду можно со всей ответственностью назвать экстремалом, ведь он не просто прыгает с парашютом или покоряет горы, а исследует пределы своего организма, причем необычным способом. Раз за разом житель южноамериканской страны проверяет, сколько еще трансформаций и увечить сможет пережить его бренная оболочка.

Все началось с того, что мужчина устроился на работу тату-мастером, после чего его тело начало покрываться различными рисунками. Однако простой живописи по коже Фару ду Праду оказалось мало, и он решил добавить немного инородных тел себе в голову. В результате его зубы теперь напоминают стальные клыки из фантастического фильма, а из висков торчат металлические шипы. Помимо этих атрибутов мы не упоминаем такие «стандартные» примочки как туннели (огромные серьги) в ушах, раздвоенный язык и импланты, в которые можно устанавливать съемные рога.

Раз за разом житель южноамериканской страны проверяет, сколько еще трансформаций и увечить сможет пережить его бренная оболочка. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Одной из самых опасных процедур стала татуировка белков глаз, в результате которых они стали полностью черными. Для этого тушь пришлось вводить непосредственно в склеру, а любое неосторожное движение мастера могло привести к слепоте.

- Я стал довольно привычен к боли, на самом деле я гораздо сильнее страдаю не во время всех этих процедур, а в постоперационный период, - цитирует мужчину The New York Post. – Есть многие процедуры, которые без анестезии просто не проведешь.

Естественно, что многие из прохожих, видя подобную «красоту» в ужасе отшатывается от бразильца, стараясь перейти на другую сторону улицы. В Интернете Фару получил прозвище «дьявол», хотя сам мужчина неоднократно заявлял о том, что ни в коем случае не ассоциирует себя с какими-то сатанинскими культами. Более того, он верит в Бога, «старается быть добрым» и активно участвует в жизни своего церковного прихода.

44-летнего бразильца Мишеля Фару ду Праду можно со всей ответственностью назвать экстремалом, ведь он не просто прыгает с парашютом или покоряет горы, а исследует пределы своего организма, причем необычным способом. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Впрочем, экстремал регулярно ищет новые способы эпатировать публику, стараясь все-таки нащупать границы дозволенного. Последнее изменение в его теле произошло на днях, когда обитатель тропиков решился не добавлять в свое что-то новое, а наоборот – ликвидировать «лишнее». Честь первым покинуть организм Фару выпала безымянному пальцы на правой руке, который мужчина самостоятельно отпилил.

Так выглядел мужчина до всех операций Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Хотя ради справедливости стоит все-таки сказать, что и до этого наш герой уже отрезал от себя разные кусочки, например, уши. Кроме того, он стал третьим в мире человеком, который самостоятельно отрезал себе кончик носа, так что его остаток стал чем-то напоминать пятачок у свиньи.

После такой процедуры бразилец решил возместить потерю и провел добавил себе новые украшения, теперь уже на голову. Речь идет о двух серебряных клыках, которые торчат из пасти, вернее, рта мужчины. Кстати, на них он потратил тысячу долларов.

Если вы думаете, что наш герой отпугивает всех представительниц прекрасного пола своей внешностью, то ошибаетесь. Более того, Фару женат и имеет сына! Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Если вы думаете, что наш герой отпугивает всех представительниц прекрасного пола своей внешностью, то ошибаетесь. Более того, Фару женат и имеет сына! Его избранницей стала такая же любительница татуировок, которая зачастую и разрисовывает тело мужа, да и сама «забита» снизу доверху.

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