Британия стала "чемпионом мира" по скандальным отставкам чиновников, нарушивших карантин

Борис Джонсон с третьей женой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Громкий скандал разгорелся этим летом в Британии. Чтобы загасить его, премьер Джонсон, по версии ряда конспирологов и политологов, якобы отправил к берегам Крыма эсминец «Дефендер» с заданием устроить провокацию в российских водах. Едва не поставив планету на грань Третьей мировой. И все, дескать, ради того, чтобы отвлечь внимание родной английской общественности от героя скандала. Любимого его министра здравоохранения Мэтта Хэнкока.

КОРОНАВИРУСНЫЙ РОМАН

Таблоид The Sun разместил фото и видео с камер наблюдения, как министр в офисе целуется с помощницей Джиной Коладанджело. Мэтту – 42 года. Видный британский политик-консерватор. Был Генеральным казначеем и министром Кабинета, министром цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта. С 2018 г возглавляет Минздрав. Женат, трое детей. С 43-летней Джиной знаком еще со времен учебы в Оксфорде. Она замужем за британским миллионером Оливером Трессом. Владельцем розничной сети «Oliver Bonas».(Около сотни фирменных магазинов, торгующих одеждой и товарами для дома.) У них тоже трое детей.

Таблоид The Sun разместил фото и видео с камер наблюдения, как министр в офисе целуется с помощницей Джиной Коладанджело.

Секс-скандалами в высших сферах Британию не удивишь. Ходил налево покойный муж британской королевы Филипп. Его старший сын принц Чарльз, женившись на принцессе Диане, продолжал жить с любовницей. Средний сын, принц Эндрю, и вовсе вляпался в оглушительное педофильское непотребство. Вынужден теперь отказаться от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи. Вот и премьер-министра Бориса Джонсона пресса Туманного Альбиона открыто называет «серийным прелюбодеем.» В конце мая он в третий раз женился. На пиарщице своей партии Кэрри Саймондс. Тайная церемония бракосочетания прошла в Вестминстерском соборе.(Официальная - летом 2022 г, если к тому времени снимут ковидные ограничения.) Кэрри на 23 года моложе новоиспеченного супруга, в прошлом году родила ему сына Уилфреда. Кстати, Джонсон и Саймондс стали первой в истории Британии неженатой парой, живущей в резиденции премьеров на Даунинг-cтрит, 10.

Так что министру здравоохранения всплывшая интрижка наверняка сошла бы с рук. 57-летний Джонсон, сам имеющий 6 детей от разных женщин, принял извинения Мэтта и одобрил его желание дальше решительно бороться с пандемией. «Закрыл вопрос»!

Но тут вмешалась негодующая общественность. Избиратели забросали министров, депутатов правящей консервативной партии гневными письмами, требуя уволить министра. Подключились и соперники консерваторов лейбористы.

Возмущение британцев вызвала даже не «клубничка» в офисе министра, а двойные его стандарты.

Хенкок слыл яростным сторонником антиковидных ограничений в стране, которые назвали «запретом на объятия». Люди, не живущие под одной крышей, обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров. Никаких «обнимашек», поцелуев в публичных местах. Для нарушителей – высокие штрафы.

Британцам пришлось терпеть эти ограничения. А чиновник, вводивший их, сам нагло и нарушал. Не просто целовал чужую жену в публичном месте - министерстве, но страстно обнимал, гладил по ягодицам. «Скандал - это не только вопрос морали и нравственности, - прокомментировал таблоид The Sun свой компромат. - В течение пандемии Хэнкок многократно говорил, что граждане королевства должны соблюдать социальную дистанцию, особенно в публичных пространствах…»

"И это он запрещал семьям обнимать своих любимых, а сам в это время делал, что хотел прямо на своем рабочем месте, " – пригвоздила Мэтта к позорному столбу лейбористка Мунира Уилсон, курирующая здравоохранение в теневом кабинете.

Премьер-покровитель не смог погасить скандал. Пришлось министру посыпать голову пеплом: «Мы в долгу перед людьми, которые так многим пожертвовали в этой пандемии. Если быть честными, мы подвели их, и это сделал я, нарушив правила поведения. Те из нас, кто создает эти правила, обязаны следовать им, и именно поэтому я подаю в отставку.»

Премьеру Джонсону тоже досталось. И за то, что не уволил сразу нарушителя социальной дистанции, а позволил уйти в отставку, и за тайную свою свадьбу в разгар пандемии. На карьере влиятельного политика поставлен крест. Хотя Джонсон и выразил надежду поработать вместе в будущем. Разрушены две семьи. Застуканные любовники вроде бы собираются жить вместе. Единственный плюс в драме Хенкока.

Нил Фергюсон. Фото: PA/TASS

«Профессор Локдаун» погорел на любовнице

Двуличие бывшего уже министра, требовавшего от простых британцев держать социальную дистанцию, развлекаясь при этом с любовницей, проявилось еще год назад в аналогичной истории с советником правительства Нилом Фергюсоном. Его называют одним из ведущих эпидемиологов в мире, «Пророком пандемии», «профессором Локдауном». Он создавал математические модели распространения эпидемий свиного гриппа, MERS, Эболы и других опасных инфекций, консультировал ВОЗ. Весной прошлого года, когда коронавирус нагрянул на туманный Альбион, премьер Джонсон хотел вводить мягкие ограничения. Самоизолироваться гражданам на неделю при признаках болезни, не посещать пабы... В надежде, что народ легко переболеет и получит коллективный иммунитет. Однако авторитетный Фергюсон потребовал ввести жесткий локдаун. Иначе, дескать, в Британии погибнет 510 тысяч человек. Премьер послушался. Через несколько дней в стране ввели жесткий карантин по схеме профессора. Прислушивались к рекомендациям «английского ученого» и власти США, других стран Запада. (Хотя его модель впоследствии не подтвердилась.)

В СМИ, с экранов телевизоров Фергюсон постоянно призывал жителей туманного Альбиона сидеть дома. Выходить только в магазин и на пробежку. Влюбленные, а также семейные пары, разделенные карантином по разным жилищам, также должны были соблюдать самоизоляцию, ни в коем случае не встречаться друг с другом. Чтобы остановить распространение коронавируса. И тут The Daily Telegraph выдала сенсацию. Оказывается, принципиальный «профессор Локдаун» сам минимум дважды нарушил правила, им же и установленные для англичан. В разгар карантина его навещала давняя любовница Антониа Штаатс, живущая в другом районе Лондона с мужем и двумя детьми. (Сам Фергюссон, официально женатый, давно расстался с супругой.) Разгорелся скандал.

Знакомый уже нам министр здравоохранения Хэнкок осудил тогда профессора. Дескать, правила социального дистанцирования действуют для всех. И хотя Фергюсон - выдающийся ученый, он «просто не может» дальше занимать должность советника. Пришлось профессору покинуть научно-консультативный совет по чрезвычайным ситуациям при правительстве Великобритании. Хорошо еще, полиция не стала выписывать штраф.

Спустя год история повторилась с самим морализатором Хенкоком. Как говорится, не плюй в колодец…

КОМУ ЗАКОН НЕ ПИСАН

Есть в этой истории одна загадка. Камеры наблюдения зафиксировали страстные объятия министра с давней любовницей еще 6 мая. Но в таблоиде эти кадры появились лишь 25 июня. Явно, кто-то долго таил компромат и слил его в прессу в нужный момент. Подозрения падают на Доминика Каммингса. Бывшего главного советника премьера, «архитектора Брексита», «серого кардинала Джонсона». Очень влиятельного в Лондоне человека. В фильме «Брексит: негражданская война» его сыграл сам Бенедикт Камбербэтч.

В конце мая он публично обвинил правительство и самого премьера в ошибках, допущенных в ходе борьбы с коронавирусом. Назвал два десятка причин, почему надо уволить «некомпетентного» министра здравоохранения Мэтта Хэнкока. Тот удержался. И теперь всплыл убойный компромат с объятьями, сваливший-таки министра.

Возможно, за сливом компромата на бывшего министра Хенкока стоял «серый кардинал правительства» Доминик Каммингс, сам дважды нарушавший карантин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Между прочим, сам Каммингс тоже нарушал карантин. Совершая дальние поездки во время строгих ограничений на передвижение по стране. Выехал за 460 км от Лондона. Каммингс оправдывался, что отвозил четырехлетнего сына к родственникам. Поскольку у них с женой появились симптомы коронавируса и он опасался, что в случае госпитализации за ребенком некому будет ухаживать. Также Каммингса засекли в карантин в городе Барнард-Касл, где находится знаменитый средневековый замок. Тот утверждал, что достопримечательности не осматривал, в самом замке не был. Просто проверял, может ли он безопасно водить машину и не нарушено ли у него зрение. Это стало одной из причин его отставки.

Еще одну яростную пропагандистку суровых карантинных ограничений, главного санитарного врача Шотландии Кэтрин Кэлдервуд журналисты таблоида The Sun застукали с семьей на пляже в более чем часе езды на машине от их дома. Тоже нарушение требований локдауна. Итог – отставка.

Как видим, Британия, родина одного из опаснейших штаммов коронавируса, стала чемпионом мира по отставкам больших чиновников, нарушивших суровые требования карантина.