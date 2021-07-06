Сестра Нонны Мордюковой показала их детское фото: Какой была эта девочка из маленького кубанского посёлка

Народная артистка СССР Нонна Мордюкова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великая актриса ушла из жизни 13 лет назад, 6 июля 2008-го.

Это необычное фото нам передала сестра Нонны Викторовны - Наталья Викторовна Катаева (Мордюкова)

Наталья Викторовна сама и подписала снимок, чтобы мы ничего не перепутали...

Снимок из семейного архива сестры Нонны Мордюковой - Натальи Катаевой.

"Дата - 1936 г., пос. Горячий ключ, стоят Нонна Мордюкова с гитарой, брат Геннадий на велосипеде, Елена Петровна Зайковская, сестра Ирины Петровны Литвиновой, матери Нонны, сидят Виктор Константинович Мордюков, отец Нонны, мать Ирина Петровна, на руках у нее - маленькая Наташа. (Наталия Викторовна Мордюкова...)"

Нам кажется, снимок будут внимательно рассматривать. Какой была эта поцелованная Богом – награжденная великим творческим даром – девочка из маленького кубанского посёлка?

Сестра народной артистки СССР Нонны Мордюковой Наталья Катаева. Фото: Евгения ГУСЕВА

А ведь, казалось, самой обычной: нянчила младших сестренок и братишек, бегала босой по пыльным дорогам, варила кукурузные початки в казане… С восторгом слушала мамино пение. Семья вообще была певучей – девчонки во главе с Нонной пели на три голоса народные песни. Правда, особый, узнаваемый потом всей страной, тембр был только у нее. И особая народная манера пения, и особенная эмоциональность – тоже были только у Нонны. Одной из миллионов. Неповторимой, самобытной, глубоко народной артистки.

Но это – проявившийся дар, всенародная слава – были потом. А пока – обычная девочка. Разве что взгляд не по-детски серьезный, ушедший куда-то в себя…Гитара в руках – как предвестник будущей артистической судьбы.

И большая семья, в которой будет шестеро детей - тоже еще впереди.

И Нонна, как старшая в семье, практически всю жизнь будет поддерживать и опекать своих младшеньких после смерти матери, цементировать большой род, который она ласково называла «мои Мордюки».

Актриса Нонна Мордюкова в 1975 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

...Пусть, может быть, это и громко сказано - а ведь мы и в самом же деле с ней дружили.

Господи, как же нам так повезло в жизни, да и в профессии тоже, что столько лет жили с ней рядом. И она считала нас - просто "соседями по огороду". И жаловалась "на журналюг", которые то в больничную палату к ней прокрадутся, то домой - "и заглядывают в кастрюли"...

Звонила нам домой: "Вот со Славкой Тихоновым помирилась - через 40 лет после развода!"

...Это ужасно - когда наша любимая Героиня умирает, и мы вместе с ее родственниками едем в морг получать гроб с ее телом. Потому что и для нас она стала – родной. Не только по экрану, но и по жизни.

Нонна Мордюкова на Московском международном кинофестивале, 1991 г. Фото Николая Малышева /Фотохроника ТАСС/

Нонна Викторовна! Обычно мы приходим к Вам в этот день на Кунцевское кладбище, где Вы лежите рядом со своим сыном Володей. На этот раз не получилось - пандемия...

Но 25 ноября, в день рождения, мы вас навещали. Встречались с вашими родственниками.

И сегодня вспоминаем Вас –живую, яркую, шумную, резкую, нежную...

Хотя - мы про Вас никогда и не забывали. И сегодня - вместе с друзьями, слушаем и читаем одну из удивительнейших историй об этой удивительнейшей Женщине!.. Вот внизу ссылка - пожалуйста.