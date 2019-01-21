Родня рвет на части наследство Мордюковой

Через десять лет после смерти Нонны Мордюковой у ее сестры объявились внуки, о которых никто не знал и не слышал. Они претендуют на многомиллионное наследство знаменитой актрисы.

Мордюкова перед смертью решила отписать трехкомнатную квартиру в Москве своей сестре Наталье Катаевой. Женщина ухаживала за актрисой перед смертью. Но на элитную жилплощадь в Лаврушинском переулке начали претендовать внезапно возникшие внуки, а также родня Катаевой. Все хотят урвать лакомый кусок.

Началось все с того, что некоторое время назад 24-летний Даниил Катаев стал гостем программы "Пусть говорят", где рассказал о желании наладить контакт с бабушкой, которая получила хорошее наследство, а также отцом - сыном Натальи Катаевой. Но ни бабушка, ни ее сын Евгений не вышли на связь с молодым человеком. Придя на передачу к Дмитрию Борисову во второй раз, Даниил заявил о своих правах на квартиру.

Наталья Катаева.Фото: Первый канал

Возникла в студии и мать Даниила. Она рассказала, что Евгений в 90-е жил с ней в гражданском браке несколько лет. В 1994 году у них родился Даниил. Однако совместная жизнь супругов не сложилась. Как рассказала Лилиана Новикова, ее выселили из квартиры на Водном стадионе, где она жила с сыном, буквально за 72 часа. Теперь женщина хочет, чтобы Даниил получил то что ему полагается по праву - часть квартиры Мордюковой.

Лилиана Новикова в студии передачи "Пусть говорят".Фото: Первый канал

Но на этом сюрпризы не закончились. Дмитрий Борисов пригласил в "Пусть говорят" предполагаемую внучку Натальи Катаевой и ее маму. Отцом 28-летней Кристины Судникович (в девичестве Катаевой) является сын Катаевой. Об этом Борисову сообщила сама девушка, она написала письмо телеведущему. Кристина утверждала, что ее мама была официально замужем за племянником Мордюковой.

"В 1989-м году я познакомилась с моим будущим мужем Катаевым Евгением Петровичем. Он жил на тот момент в доме в Лаврушинском переулке. В 90-м году я вышла за него замуж. Все хорошо было, родилась дочь Кристина", - рассказала Елена Шукшина, отметив, что брак распался из-за измен мужа. Евгений бросил семью, когда дочке было четыре месяца.

По словам женщины, Кристину, которая была зарегистрирована в квартире Евгения в Лаврушинском переулке, якобы выписали во время приватизации в 1992 году. Теперь девушка, которая, к слову, беременна, намерена отсудить часть квартиры. "Да, я хотела бы претендовать на наследство", - не стесняясь сообщила она.

В свою очередь, Наталья Катаева заявила, что не знает ни Кристину, ни Елену. Однако, когда в эфире показали фотографии со свадьбы Евгения и Елены, к пожилой женщине вернулась память.

Кроме того, внуки Катаевой прошли ДНК-тест. "Вероятность того, что Даниил и Кристина являются единокровными родственниками, то есть у них один биологический отец, составляет 98%. Наиболее вероятно, что у них действительно один отец", - зачитал Борисов результаты исследования.