Единственную в стране 400-балльницу позвали на работу в Рособрнадзор

Руководитель ведомства Анзор Музаев рассказал о главных результатах экзаменов в этом году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Основной период ЕГЭ завершен и подведены его итоги. На следующей неделе экзаменуются последние 2101 ребят – те, кто не попал на экзамен в июне. Из них 515 человек – из-за ковида: кто-то заболел, кто-то контактировал с заболевшими. Некоторых прямо из аудитории развернули с температурой. Но в целом ситуация с экзаменами уже ясна – результаты хорошие, даже несмотря на коронавирусные ограничения.

Из 680 тысяч участников 5609 получили наивысший балл по какому-то одному предмету, 409 - по двум, 16 – по трем. Есть и абсолютная рекордсменка - Алика Осадчая, медалистка МАОУ «Классический лицей № 1» Ростова-на-Дону, получившая 100 баллов по четырем предметам.

- В нашем лицее все преподаватели нацелены на высокий результат. Математик стал учителем года. Среди выпускников есть двухсотбалльники, а один ученик чуть-чуть не дотянул до четырехсот, - поблагодарила родную школу Алика. – Не могу назвать ЕГЭ легким, нужно осилить большой список тем и предметов, чтобы сдать успешно. Знаний школьных недостаточно, но если увлечен, сам будешь углубляться и искать дополнительную информацию. Я так и делала, справилась без репетиторов. Одного года вряд ли хватит. Советую отказаться от встреч с друзьями, отдыха, развлечений и усердно готовиться.

Алика подала документы в МГИМО на факультете международного права, о котором давно мечтала. А Анзор Музаев прямо на пресс-конференции пригласил девушку на работу в Рособрнадзор.

О неприятных моментах кампании. Тысяча человек попались на шпаргалках и телефонах – столько же, сколько и год назад. Дошли до Рособрнадзора возмущения по поводу информатики, прокатившиеся по соцсетям: якобы в двух разных КИМах было одинаковое задание N 27, и сдававшие экзамен во второй день, 25 июня, получили преимущество, так как уже знали ответ.

- Фабула задания была одна и та же, но задания имели индивидуальные особенности и требовали разные алгоритмы решения, - заверила директор ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений, который составляет задания к ЕГЭ) Оксана Решетникова. – Мы сравнили оценки за 27-е задание за оба дня - почти одинаковые: 8,4% и 8,5% выполнивших. Почему так мало? Потому что задание высокого уровня сложности.

- Специалисты Рособрнадзора и ФИПИ не раз говорили о том, что для успешной сдачи ЕГЭ достаточно хорошо знать школьную программу. Между тем, по данным опроса Института прогрессивного образования, 25% выпускников школ этого года занимались с репетитором, а 72% брали уроки в онлайн-школах и на курсах. В чем проблема - учителя недорабатывают? Школьники плохо учатся? – поинтересовалась «Комсомолка».

- Если у ребенка нет интереса к предмету и мотивации, даже самый золотой репетитор не поможет, - отметил Анзор Музаев. - Учитель нужен, но ученик и сам сможет найти бесплатно дополнительную информацию в сети и получить хороший результат на экзамене. Проверено на членах моей семьи: сын сдавал в этом году. Вот и Алика это подтвердила. Если б ей было нужно, она и десять предметов сдала бы на сто баллов.

- Внесу уточнение. Каждая образовательная организация выбирает программу базового или профильного уровня, это предусмотрено ФГОС (Федеральные государственные образовательные стандарты – Ред.). Продемонстрировать высокие результаты, обучаясь на базовом уровне, не получится – тут нужно больше времени на подготовку, усилий, ресурсов, - добавила Оксана Решетникова.

- Были жалобы по поводу жары? На форумах родители сетовали, что в Москве дети писали тесты у окна на солнцепеке в аудиториях без кондиционера.

- Аномальная жара затронула Москву, но на сдававших ЕГЭ фактически не повлияла, - заверил заместитель главы Рособрнадзора Игорь Круглинский. - Мы давали рекомендации выбирать аудитории на несолнечной стороне, ставить вентиляторы.

- В Башкирии учредили премию в 150 тысяч рублей стобалльникам, поступившим в вузы республики. Как вам такой способ мотивации?

- Башкортостан пытается удержать лучших выпускников. Поднимать мотивацию надо, но у ребят, которые чуть недотянули до ста баллов, это вызовет обиду: чем они хуже? - ответил Анзор Музаев. – Мы называем высокобалльниками всех, кто получил от 80 до 100 баллов. Да, есть ранжирование - 80-90 и 90-100. Но это оценка за крепкие знания.

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