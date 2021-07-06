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Общество6 июля 2021 12:27

Выпускники российских вузов рассчитывают на зарплату от 25 тысяч рублей

Только треть из них собирается устраиваться на работу после получения диплома
Анна ЛУКЬЯНОВА
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Окончание учебы будут отмечать всей страной, но, как и в прошлом году, в режиме онлайн

Окончание учебы будут отмечать всей страной, но, как и в прошлом году, в режиме онлайн

Фото: Алексей БУЛАТОВ

10 июля пройдет Всероссийский студенческий выпускной. В этом году дипломы получат 900 тысяч молодых людей. Окончание учебы будут отмечать всей страной, но, как и в прошлом году, в режиме онлайн. Трансляцию смотрите с 10 утра на Первом канале и в соцсетях. Аккурат к выпускному президентская платформа «Россия – страна возможностей» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ провели опрос среди 10 тысяч студентов, из которых половина - выпускники этого года. Повод был душевный и радостный, и исследование получилось позитивным.

ЭКЗАМЕНЫ

Студенты с каждым годом становятся менее суеверными. Так, в прошлом году верили в студенческие приметы 54% выпускников, а в этом уже 42% . Из них 26% свято им следовали: просили родных и знакомых ругать их во время экзаменов, не мыли голову перед сдачей, клали монету в ботинок, а под подушку учебник, брали на экзамен счастливую вещь или надевали проверенную одежду, а перед выходом из дому зазывали «халяву».

УЧЕБА И РАБОТА

Чем старше курс - тем серьезнее студент. Треть выпускников признались, что проходили стажировки вне обязательной практики в рамках учебного плана. Среди невыпускников таких всего 19%.

63% выпускников совмещали учебу с работой – постоянной или временной. Среди студентов, которым еще далеко до окончания, успели поработать только 39%. А если сравнивать проживающих в общежитии и домашних, то более активными в плане работы оказались почему-то вторые.

Еще интересная цифра: 18% студентов влюбились в выбранную профессию во время учебы. Что сказали остальные 82%? Организаторы уклончиво отметили: мол, надеемся, что влюбились еще до поступления. Но вполне возможно, что поступали не по зову сердца, а куда получится и остались не очень довольны.

ПЛАНЫ

Что после выпуска? Треть планирует продолжить учебу, еще треть собираются устроиться на работу по найму. Больше половины рассчитывает на зарплату 25-55 тысяч рублей. Амбициозную планку в 100 тысяч поставили себе всего 7% выпускников.

И О ЛИЧНОМ

81% выпускников нашли друзей во время обучения в вузе, а четверть встретили свою вторую половинку.

71% выпускников были активными: выступали на конференциях, ездили на молодежные форумы, участвовали в Российской студенческой весне (Программа поддержки и развития студенческого творчества), играли в КВН.

А еще помимо учебы студентов радовали вузовские столовые. Из блюд самыми любимыми назвали пиццу, булочки и котлеты.

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ОбразованиеОбразование: Вузы