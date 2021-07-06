В Москве на элекросамокате насмерть разбилась дочка экс-министра энергетики Татарстана

Самокат погибшая взяла в аренду, а причины выезда на красный сигнал светофора теперь устанавливают следователи. Фото: Shutterstock

В обстоятельствах этого смертельного ДТП сейчас разбираются столичные гаишники. Вечером в понедельник, 5 июня, в Москве элекросамокат, которым управляла молодая женщина, выехал на проезжую часть на красный сигнал светофора.

- На улице Мосфильмовской в районе дома 88, корпус 2, водитель BMW наехал на следовавшую на электросамокате по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора женщину 1991 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте, - сообщили kp.ru в пресс-службе главка столичного МВД.

Позже стало изветно, что погибшая – 30-летняя Алсу Фардиева, дочка бывшего министра энергетики Татарстана Ильшата Фардиева. Самокат она взяла в аренду, а причины выезда на красный сигнал светофора сейчас устанавливают следователи. Впрочем, водитель иномарки в этой истории тоже не святой. По данным столичного ГИБДД, мужчина управлял машиной без государственного номерного знака. В места аварии скрыться он не пытался, по данным экспертизы, был трезв.

- По факту ДТП проводится проверка, - добавили в полиции Москвы.

Судя по выпискам из ЕГРЮЛ, погибшая была учредителем нескольких коммерческих компаний. Ее отец, Ильшат Фардиев в 2010-2012 годах был заместителем премьер-министра Республики Татарстан − министром энергетики республики. С 2021 года он является генеральным директором ОАО "Сетевая компания".

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