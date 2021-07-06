Что Далай-лама предсказал нашей стране: «Россия способна построить счастливый мир»

Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV. Фото: REUTERS

6 июля духовный лидер буддистов Далай-лама XIV отмечает 86-й день рождения. Родился он в глухой деревушке на северо-востоке Тибета и стал одним из самых влиятельных людей на земле в общем-то случайно. Если, конечно, вы не верите в концепцию переселения душ.

Когда его предшественник скончался, монахи собрали комиссию по поиску нового Далай-ламы. Они верят, что со смертью телесной оболочки дух их лидера находит себе новое тело. Тут кто-то из монахов припомнил, как понравилось Далай-ламе XIII в родной деревушке нынешнего лидера буддистов. Якобы даже обронил, что хотел бы туда вернуться.

«Это знак», - рассудили монахи и отправились в путь.

Местных детишек ждал, прямо скажем, не самый сложный тест. Когда перед двухлетним Лхамо Дхондрубом – так назвали нынешнего Далай-ламу родители – выложили вещи, принадлежавшие почившему лидеру, тот громко закричал «Мое!» Так и был сделан выбор.

Судя по всему, монахи не ошиблись. По крайней мере Далай-ламу XIV чтят и уважают во всем мире, не только буддисты. Он стал для многих людей, независимо от вероисповедания, настоящим духовным авторитетом. В день его рождения «Комсомолка» вспомнить, что Далай-лама говорил о нашей стране и, главное, предсказывал России. Тем более, бывал он у нас не раз.

Жители Тибета отмечают день рождения Далай-ламы как всеобщий праздник. Фото: REUTERS

Об отношениях Москвы и Вашингтона

Россия и США нужны друг другу. Москва нуждается в западных технологиях, а западу нужна Россия с ее огромными природными богатствами. Будущее России зависит от западного мира, а его грядущее тесно связано с судьбой Востока, в том числе и России. Думаю, весь мир нуждается в том, чтобы Запад и Восток жили во взаимном уважении.

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Далай-лама: "Моя мечта, чтобы штаб-квартира НАТО перебралась в Москву". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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