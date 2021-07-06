Генерал-полковник Борис Громов высказался об уходе американцев из Афганистана

Американские военные грузят бронемашины во время эвакуации с территории авиабазы Баграм в Афганистане. Фото: REUTERS

- Борис Всеволодович, на днях стало известно, что американцы втихаря покинули авиабазу в Баграме, даже не предупредив местных начальников. Перед посадкой в самолеты свет вырубили на аэродроме. Почему такое происходит?

- Они бегут из Афгана, как и входили. Втихаря. Явно боятся, что талибы* им напоследок по башке надают. Американцы называли афганскую армию своим союзником. С союзниками так не поступают. США оставляют и правительство Афгана и его армию на произвол судьбы.

Афганские солдаты с вещами, оставленными американскими военными при эвакуации с авиабазы Баграм. Фото: REUTERS

- А чем принципиально отличался вывод наших войск в феврале 1989-го от такого американского вывода?

- О том что мы уходим, знал весь мир. Это было предопределено в Женеве. Главное, что мы не бежали, как американцы бегут сейчас, а с достоинством уходили, с развернутыми боевыими знаменами. Афганское военное и политическое руководство было заранее извещено о порядке нашего выхода.

Борис Громов в редакции "Комсомольской правды". Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Как Вы оцениваете нынешнюю ситуацию в Афгане и что ждет эту многострадальную страну?

- Ситуация крайне тяжелая. Талибы захватывают власть во все большем количестве провинций. Центральная власть висит а волоске. Армия разбегается или переходит на сторону талибов. Если Кабул не вступит в переговоры с талибами, страну ждет жесточайший кризис и новая кровопролитная гражданская война. Надо немедленно садиться за стол переговоров с талибами и договариваться о "правилах игры". Какой должна быть власть в Афганстане, обязан решать афганский народ, представители разных политических и религиозных организаций.

- Уже вовсю идут слухи, что талибы после захвата власти в Афгане полезут в соседние республики, чтобы устанавливать там свои порядки...

- Талибы не такие дураки или авантюристы. Зачем им лезть на чужие пушки и пулеметы? Да и не такие уж у них мощные вооруженные формирования. Талибам нужно закрепиться во власти. А лезть в соседние страны со своими порядками, - наживать себе врагов.

Медицинское оборудование, оставленное американцами на территории авиабазы Баграм. Фото: REUTERS

- Советские войска находились в Афгане 9 лет и 2 месяца, США и их союзники - 20 лет. Чего добились мы и они?

- Мы пришли в Афган как говорится, не только с ружьем, но и с хлебом. Советский Союз оказывал Афгану колоссальную экономическую помощь, строил заводы, фабрики, школы, электростанции. И это при том, что против нашей армии вместе с моджахедами воевали представители десятков стран! Наша армия постоянно участвовала в боевых действиях. Американцы же и их союзники все эти годы почти постоянно сидели на базах и в укрепленных гарнизонах. Они ничего не построили и не создали в Афгане. Зато при них в десятки раз увеличилась контрабанда наркотиков. Все это вызывало самое негативное отношение афганского народа к американцам и их пособникам.

* Организации «Талибан» и «ИГИЛ» признаны в России террористическими и запрещены

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Американцы бегут из Афганистана, оставляя оружие террористам

В мягком подбрюшье России назревают жесткие проблемы (подробности)