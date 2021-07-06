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В мире6 июля 2021 19:39

Американцы бегут из Афганистана, оставляя оружие террористам

В мягком подбрюшье России назревают жесткие проблемы
Эдвард ЧЕСНОКОВЭдвард ЧЕСНОКОВ
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Погрузка вертолета ВВС США в транспортный самолет во время эвакуации из Афганистана.

Погрузка вертолета ВВС США в транспортный самолет во время эвакуации из Афганистана.

Фото: REUTERS

Война в Афганистане продолжается дольше, чем многие из нас живут на свете. Еще в 1979 году СССР, стремясь создать зону безопасности в стратегическом регионе, ввел в Афганистан войска. И пришел не оккупантом, а созидателем — наши инженеры строили в слаборазвитой стране мосты, больницы, заводы… Вплоть до 1989 года, когда из-за краха соцлагеря нам пришлось повсеместно отступать.

Потом, в 2001 году, в Афганистан зашли американцы. По данным газеты Washington Post (WP), за два десятилетия правительство США потратило здесь на войну и всевозможные «программы по строительству демократии» почти триллион долларов. И, как утверждают в своем расследовании репортеры той же WP, заметная часть гуманитарной помощи была попросту разворована.

— Невозможно влить такие деньги в крайне хрупкое государство и не сделать их топливом для коррупции, — говорил журналистам экс-посол США в Кабуле Райан Крокер.

Казалось бы, ухудшить ситуацию невозможно. Но теперь Пентагон... выводит войска — и как будто специально делает все, чтобы ещё сильнее осложнить обстановку.

Афганский продавец ждет покупателей среди товаров, оставленных военнослужащими американской авиабазы Баграм.

Афганский продавец ждет покупателей среди товаров, оставленных военнослужащими американской авиабазы Баграм.

Фото: REUTERS

Так, американцы ушли со своей крупнейшей авиабазы Баграм недалеко от Кабула просто в одночасье, даже не предупредив своих партнеров из афганской армии, сообщает телеканал «Аль-Джазира». Побросали десятки единиц техники. А ведь даже из грузовичка-пикапа ближневосточные умельцы легко делают «гантрак» — высомобильную «тачанку» с пулеметом в кузове. Мало того, помимо автомашин, в Баграме и других бывших точках дислокации оставлены еще и танки. Неудивительно, что лакомыми трофеями тут же завладели всевозможные боевики.

Что же дальше? Об этом сайту kp.ru рассказала эксперт по Ближнему Востоку, доктор политических наук Эксетерского университета Дания Колейлат Хатиб:

— За 20 лет своего присутствия в Афганистане, США не смогли ни создать там государственные институты, ни избавиться от талибов* — хотя международно признанная причина американского вмешательства и состояла именно в том, чтобы искоренить этих боевиков. Которые, напомню, укрывали «террориста №1» — Усаму Бен Ладена, стоявшего за терактами 11 сентября 2001 года. Но в итоге все 20 лет политика США была крайне непоследовательной, к тому же они распылили силы, вторгнувшись в 2003 году в еще одну страну региона — Ирак.

— Теперь же в основе их нынешнего решения об уходе из Афганистана, как и из Ирака — не тщательный анализ ситуации «на земле», а желание сыграть на публику, — продолжает эксперт («закончить самую долгую войну в истории Америки» обещали избирателям и экс-президент Дональд Трамп, и его преемник Джо Байден — прим. ред.).

Президент США Джо Байден.

Президент США Джо Байден.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

— К чему это все приведет? Вывод войск без создания сильных государственных институтов и дееспособной местной армии повлечет рост терроризма — точно так же, как преждевременный вывод американских войск из Ирака привел к росту ИГИЛ* в прошлом десятилетии. Сейчас Афганистан — это страна, зависимая от гуманитарной помощи для предоставления людям элементарных благ, и от иностранных войск — в сфере безопасности. Следовательно, уход американцев создаст вакуум, который, безусловно, будет заполнен террористическими формированиями, — подводит итог Дания Колейлат Хатиб.

И действительно, сейчас вооруженные группы, включая талибов*, берут под контроль одну провинцию Афганистана за другой, а кое-где они уже вышли на границу с Таджикистаном. Именно этой проблеме был посвящён недавний саммит ОДКБ в Душанбе, с полей которого корреспондент «КП» вел репортаж.

Разумеется, конкретные шаги по совместному решению «афганского кейса» останутся за закрытыми дверями. Но можно не сомневаться — Россия осознает угрозу и готова реагировать.

* Организации «Талибан» и «ИГИЛ» признаны в России террористическими и запрещены

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Политика: В ВЕРХАХ