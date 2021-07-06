Американцы бегут из Афганистана, оставляя оружие террористам

Погрузка вертолета ВВС США в транспортный самолет во время эвакуации из Афганистана. Фото: REUTERS

Война в Афганистане продолжается дольше, чем многие из нас живут на свете. Еще в 1979 году СССР, стремясь создать зону безопасности в стратегическом регионе, ввел в Афганистан войска. И пришел не оккупантом, а созидателем — наши инженеры строили в слаборазвитой стране мосты, больницы, заводы… Вплоть до 1989 года, когда из-за краха соцлагеря нам пришлось повсеместно отступать.

Потом, в 2001 году, в Афганистан зашли американцы. По данным газеты Washington Post (WP), за два десятилетия правительство США потратило здесь на войну и всевозможные «программы по строительству демократии» почти триллион долларов. И, как утверждают в своем расследовании репортеры той же WP, заметная часть гуманитарной помощи была попросту разворована.

— Невозможно влить такие деньги в крайне хрупкое государство и не сделать их топливом для коррупции, — говорил журналистам экс-посол США в Кабуле Райан Крокер.

Казалось бы, ухудшить ситуацию невозможно. Но теперь Пентагон... выводит войска — и как будто специально делает все, чтобы ещё сильнее осложнить обстановку.

Афганский продавец ждет покупателей среди товаров, оставленных военнослужащими американской авиабазы Баграм. Фото: REUTERS

Так, американцы ушли со своей крупнейшей авиабазы Баграм недалеко от Кабула просто в одночасье, даже не предупредив своих партнеров из афганской армии, сообщает телеканал «Аль-Джазира». Побросали десятки единиц техники. А ведь даже из грузовичка-пикапа ближневосточные умельцы легко делают «гантрак» — высомобильную «тачанку» с пулеметом в кузове. Мало того, помимо автомашин, в Баграме и других бывших точках дислокации оставлены еще и танки. Неудивительно, что лакомыми трофеями тут же завладели всевозможные боевики.

Что же дальше? Об этом сайту kp.ru рассказала эксперт по Ближнему Востоку, доктор политических наук Эксетерского университета Дания Колейлат Хатиб:

— За 20 лет своего присутствия в Афганистане, США не смогли ни создать там государственные институты, ни избавиться от талибов* — хотя международно признанная причина американского вмешательства и состояла именно в том, чтобы искоренить этих боевиков. Которые, напомню, укрывали «террориста №1» — Усаму Бен Ладена, стоявшего за терактами 11 сентября 2001 года. Но в итоге все 20 лет политика США была крайне непоследовательной, к тому же они распылили силы, вторгнувшись в 2003 году в еще одну страну региона — Ирак.

— Теперь же в основе их нынешнего решения об уходе из Афганистана, как и из Ирака — не тщательный анализ ситуации «на земле», а желание сыграть на публику, — продолжает эксперт («закончить самую долгую войну в истории Америки» обещали избирателям и экс-президент Дональд Трамп, и его преемник Джо Байден — прим. ред.).

Президент США Джо Байден. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

— К чему это все приведет? Вывод войск без создания сильных государственных институтов и дееспособной местной армии повлечет рост терроризма — точно так же, как преждевременный вывод американских войск из Ирака привел к росту ИГИЛ* в прошлом десятилетии. Сейчас Афганистан — это страна, зависимая от гуманитарной помощи для предоставления людям элементарных благ, и от иностранных войск — в сфере безопасности. Следовательно, уход американцев создаст вакуум, который, безусловно, будет заполнен террористическими формированиями, — подводит итог Дания Колейлат Хатиб.

И действительно, сейчас вооруженные группы, включая талибов*, берут под контроль одну провинцию Афганистана за другой, а кое-где они уже вышли на границу с Таджикистаном. Именно этой проблеме был посвящён недавний саммит ОДКБ в Душанбе, с полей которого корреспондент «КП» вел репортаж.

Разумеется, конкретные шаги по совместному решению «афганского кейса» останутся за закрытыми дверями. Но можно не сомневаться — Россия осознает угрозу и готова реагировать.

* Организации «Талибан» и «ИГИЛ» признаны в России террористическими и запрещены

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