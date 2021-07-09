Аномальные зоны России-2: Чертово кладбище, затонувший Китеж-град и древний Аркаим

Версия о том, что проплешина Чертова кладбища появилась в результате падения Тунгусского метеорита, ученым кажется сомнительной. Фото: YouTube

Продолжение. Часть 1.

Говорят, незнание порождает страх. Аномальные зоны, окутанные легендами о проклятиях и байками про пришельцев, пугают и одновременно притягивают. Исследователи пытаются разгадать загадки гиблых мест, но порой вместо ответов получают еще больше вопросов. Особенно если аномалия таит в себе следы чужого присутствия и словно подает нам сигналы из далекого прошлого.

Все мистическое имеет природное происхождение

Исследователи считают, что Аркаим в Челябинской области древнее Трои. Фото: Пресс-служба заповедника Аркаим

В конце XX века на юге Челябинской области археологи обнаружили следы древнего города Аркаима, по возрасту он оказался старше воспетой Гомером Трои. Ученые выяснили, что Аркаим представлял собой крепость округлой формы с двумя некрополями, мастерскими и пастбищами. Сейчас на этом месте - песчаная поляна с выложенными по кругу камнями и реконструированная стена из бревен.

Фото: Пресс-служба заповедника Аркаим

- Вокруг Аркаима ходит масса мифов, иногда доходящих до абсурда. Если их отбросить, любопытна версия о том, что между Востоком и Западом существовала великая цивилизация, о которой мы не знаем, - считает исследователь аномальных явлений Дмитрий Савва. - Кстати, похожее на Аркаим поселение было в Древнем Хорезме, в Узбекистане.

Фото: Юлия РЕУТОВА

Тонко чувствующие натуры уверяют, что в Аркаиме ощущаются особые энергетические колебания. Окунуться в них приезжает множество туристов, но древнее место, говорят, принимает не всех. Например, житель Екатеринбурга Сергей написал в соцсетях большой пост о том, как Аркаим его выгнал. Всю дорогу до древнего города Сергея мучило ощущение, что ему не стоит туда ехать. Поднялось давление, закружилась голова. Но стоило ему покинуть территорию странного места, самочувствие нормализовалось.

- В Аркаиме, как и в других древних городах, есть хранители, и без их разрешения туда лучше не заходить, - объясняет ведущая эзотерических тренингов Любовь. - Еще они не любят фото и видеосъемку, поэтому у многих там ломаются камеры. Предназначение этих мест духовное и сакральное, туда необходимо приходить осознанно, с уважением и с целью познания.

Здесь птицы не поют, деревья не растут

В Красноярском крае, в 60 километрах от места, где река Кова впадает в Ангару, неподалеку от деревни Усть-Кова, есть поляна. Почти идеально круглая проплешина среди зарослей, которую в народе называют Чертовым кладбищем. Самая расхожая версия его происхождения в том, что гигантское пятно - воронка от Тунгусского метеорита, пролетевшего над Сибирской тайгой в 1908 году. Но экспертам она кажется сомнительной: на самом деле предполагаемая точка падения небесного тела находится в 400 километрах от Чертова кладбища.

Говорят, что давным-давно на этом месте была дыра, из которой шли черный дым и неприятный запах. Но со временем поверхность выровнялась. Люди старались обходить поляну стороной: стоило приблизиться к ней, начинало ломить суставы, а душу сковывал невесть откуда взявшийся страх. Рассказывают, что животные, которые сюда забредали, пропадали - земля Чертова кладбища была покрыта их костями. Там даже трава не росла.

Житель деревни Карамышево Семен Поляков пересказывал случай, который ему поведал дед. Дело было в 1920 году. Дед был охотником и однажды загонял лося. Вдруг тот выскочил на открытое безлесное пространство, от которого исходил сильный жар, провалился в грунт и сгорел. Другой житель той же деревни, Иван Ермаков, вспоминал, как в 1926 году вместе с отцом ходил к Чертову кладбищу. Приближаться к поляне они не стали, смотрели на расстоянии, но и этого хватило, чтобы набраться впечатлений - деревья вокруг обуглены, а на земле - кости.

Первая исследовательская экспедиция к Чертову кладбищу была организована в 1927 году. Потом их было еще несколько, но все, что они там увидели и услышали, до 1984 года пролежало под грифом «секретно». А когда его сняли, в тайгу потянулись новые любопытные умы. Что же они видят сейчас? Поляна начала зарастать травой, и никаких костей на ней не видно. Зато все, кто попадает на Чертово кладбище, отмечают: часы здесь начинают отставать на 20 минут, а техника выходит из строя. У людей болит голова, замедляется пульс.

- По поводу Чертова кладбища в Красноярском крае много споров, - комментирует исследователь аномальных явлений, путешественник Дмитрий Савва. - Его часто связывают с тунгусским взрывом. Суть версии в том, что сюда попало «нечто» и сейчас пребывает в инкубационном периоде. Но не будем забывать, что в этом районе проходит граница Тунгусского каменноугольного бассейна. Возможно, при тлении угля выделяется угарный газ и отравляет живые организмы. Правда, другие феномены эта версия не объясняет.

По ту сторону мира

По легенде, на месте озера Светлояр находилась древнерусская Атлантида - ушедший под воду Китеж-град. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Самой мистической зоной в Нижегородской области считается озеро Светлояр, расположенное в 130 километрах от Нижнего Новгорода. С этим озером связана древняя легенда о граде Китеже. По преданию, когда хан Батый со своим войском следовал по поволжским селениям, он не щадил на пути ни старых, ни малых, оставляя за собой лишь сожженные пепелища. Узнав о его приближении, жители Китежа взмолились небесам о пощаде. И те вняли молитвам - из-под земли забили источники, и вода за считаные минуты затопила город, спрятав от Батыя.

Долгие столетия о Китеже напоминал лишь возвышавшийся над озерной гладью пик колокольни, да и тот в конце концов исчез. Впрочем, местные жители уверяют, что и сейчас время от времени возле озера можно услышать колокольный звон, а то и увидеть в воде отражение диковинного города.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Озеро считалось священным еще у язычников, - рассказывает гид Александр Егошин. - Здесь проводились празднества в честь бога солнца Ярилы.

- По преданию, если обойти озеро три раза с зажженной свечой и загадать желание, оно непременно сбудется, - подхватывает нижегородец Виктор Дорожкин. - Мне бабушка рассказывала, что в войну женщины из соседних сел так просили о возвращении мужей с войны. И они действительно вернулись живыми.

Несколько лет назад ученые из пензенского клуба «Притяжение» исследовали озеро Светлояр вдоль и поперек и пришли к выводу, что оно в принципе нетипичное. Прежде всего по своим физическим параметрам. Глубина, структура дна, холмистые берега - все здесь «не такое». В составе воды были обнаружены вещества, которые придают ей свойства некоего консерванта, и рыба в ней порой встречается огромная. Но самое главное - энергетика. Она здесь очень мощная. Именно с ней исследователи связали случаи исцеления, о которых рассказывают местные жители, исполнения желаний, появления в районе озера НЛО и встреч с жителями легендарного Китежа, которые, согласно свидетельствам очевидцев, странным образом иногда являются, как правило, детям и верующим. В итоге было сделано удивительное предположение: Китеж-град все еще существует, но в другом, параллельном мире, откуда в наш прорываются мощные вибрации.

- Это одно из семидесяти загадочных мест большой исследовательской зоны «Муромский Треугольник», куда входят земли трех былинно связанных областей - Владимирской, Рязанской и Нижегородской, - рассказывает исследователь аномальных явлений Дмитрий Савва. - Наши предки его считали особенным. Но почему? С одной стороны, правильная форма Светлояра, состав донных отложений, фрагменты оплавленных пород, образования черной вспененной стеклообразной массы - все это признаки того, что когда-то сюда упал с неба некий объект, и от силы удара образовалась воронка. Логично предположить, что наши предки видели это, и появившееся на месте падения озеро стало для них священным. Люди могли интерпретировать это явление, опираясь на тогдашние верования в Ярило-Солнце - небесного бога.

Репродукция эскиза «Китеж-град». И. Я. Билибин. 1938 г.

Выдвигаются версии, которые вскоре признаются несостоятельными. Интерес представляет геоакустическое исследование дна, проведенное в 1968 году. Оно имеет очень сложный рельеф. Центральная котловина, образовавшаяся 1100 - 1200 лет назад, окаймляется системой двух подводных террас, которые появились 700 - 800 лет назад, что соответствует времени Батыева нашествия (1237 - 1238 гг.). А это уже прямая отсылка к легенде о затонувшем городе.

Брошенная деревня

Все, что осталось от деревни Растесс, жители которой однажды внезапно исчезли. Фото: mrRaid/Wikimedia Commons

Свердловская деревня Растесс больше полувека, с 1970-х годов, наводит жуть на уральцев. Ходит легенда, что однажды ее жители внезапно исчезли. Брошенные дома, а в них - иконы, чугунки на печах: все выглядело так, словно хозяева вот-вот вернутся. Старожилы поговаривали, что на поиски людей отправляли мужиков из соседнего села. Да только те с ужасом потом рассказывали, какой кошмар пережили, когда заглянули на местное кладбище: могилы были раскопаны…

Соседи винили в чертовщине колдунов. Мол, те жили в этих краях еще с XV века. Но все оказалось гораздо прозаичнее. «Нечисть» в Растесс и правда захаживала. Но так, по словам бывшей жительницы деревни Людмилы Половниковой, местные называли беглых зеков. Когда рядом с деревней построили колонию, они часто стали наведываться в Растесс, где когда-то добывали золото. Среди заключенных прошел слух, дескать, в деревне его так много, что местные, захоранивая близких, кладут в гроб золотые слитки. Вот зеки-то и перерыли однажды кладбище. По одной из версий, это испугало местных жителей и они уехали.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Евгений ВДОВИЧЕНКО.

Евгений ВДОВИЧЕНКО, спелеолог Ассоциации спелеологов Севастополя, исследователь аномальных зон:

- В науке проклятые места называют геопатогенными, то есть негативно влияющими на живые организмы. Зачастую все мистическое имеет природное происхождение, чаще геологическое. Например, в одном из таинственных мест Камчатки - Долине смерти - гибнет все живое. Она расположена на территории Кроноцкого заповедника и занимает небольшую территорию - 2 километра в длину и от 100 до 500 метров в ширину. Но вся эта площадь буквально усыпана трупами зверей и птиц. В год в среднем здесь погибает около 25 животных. Причина массовой гибели проста - большая концентрация ядовитых газов: сероводорода, углекислого газа, сероуглерода и других.

Что же касается легенд, то наши предки передавали в них знания, чтобы обезопасить последующие поколения. Страшилки служили своего рода маяками опасности. Некоторые гиблые места уже могут быть неактивны и неопасны.

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