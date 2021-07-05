Петровы в гриппе, Канны в ковиде

Кадр из фильма «Бенедетта» (в русском прокате «Искушение») Пола Верхувена

Вообще-то Каннский фестиваль традиционно проходит в мае, но в прошлом году он по понятным причинам не проводился вообще. Пропустить еще один год, дожидаясь всеобщей вакцинации, организаторы не могли. Поэтому сделали все для того, чтобы, пускай со всевозможными ограничениями (в основном, по отношению к гостям не из Евросоюза), фестиваль все-таки состоялся.

Венеция в сентябре прошлого года добилась от итальянских властей, чтобы гостей фестиваля пускали без карантина. Власти Франции в гораздо более благополучной ситуации (сейчас вакцинирована примерно половина населения страны) на это не пошли, превратив в большую, иногда неразрешимую головоломку и поездку на фестиваль, и последующую на нем работу. На фильмы нужно заранее регистрироваться, во Дворец фестивалей даже на порог не пустят без QR-кода, получить который можно загрузив в специальное приложение справку о вакцинации (всем, только не «Спутником») или результат ПЦР-теста, сдавать которые необходимо каждые 48 часов, тоже по предварительной регистрации или за 50 евро. Как это все будет работать, не знает никто.

Какие фильмы покажут

В основной конкурс вошло беспрецедентное количество фильмов - 24. Обычно - 18-19, максимум 20. Вызвано это тем, что некоторые фильмы, такие как «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова, «Бенедетта» (в русском прокате «Искушение») Пола Верхувена, «Французский вестник» Уэса Андерсона, ждут своей каннской премьеры еще с прошлого года. К отобранным в 2020 году картинам добавились спешно снятые в 2021-м.

«Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова

Откроет фестиваль мюзикл «Аннет» культового французского режиссера Леоса Каракса с участием Марион Котийар и Адама Драйвера. В числе знаменитых режиссеров-участников конкурса - Шон Пенн, Нанни Моретти, Франсуа Озон, Ашгар Фархади, Жак Одиар, Апичатпонг Вирасетакун. Многие из них уже являются победителями Каннского или Берлинского фестивалей.

Кто в жюри

Жюри главного конкурса возглавляет американский режиссер Спайк Ли. Это первый чернокожий президент жюри Каннского фестиваля за всю его 74-летнюю историю. По этому случаю Спайк самолично фигурирует на официальном фестивальном постере. Спайк Ли снимает кино ангажированное, страстное, иногда публицистическое, заряженное токами сегодняшней американской политической и общественной жизни. Повестка BLM волновала его еще за четверть века до того, как стала мейнстримом. Иногда председатель жюри выбирает для награждения фильмы, ничуть не похожие на те, что он сам делает. Но в данном случае не похоже, что Спайк Ли выберет что-нибудь эстетское и/или абстрактно-общечеловеческое.

Кроме председателя в жюри еще 8 человек. Пятеро из них женщины - сенегальский режиссер Мати Диоп, ее австрийская коллега Джессика Хауснер, французская певица Милен Фармер и актрисы Мэгги Джилленхол и Мелани Лоран. Трое оставшихся мужчин - французский актер Тахар Рахим, звезда корейских «Паразитов» Сонг Канг-Хо и бразильский режиссер Клебер Мендонса Филью. Жюри параллельного конкурса «Особый взгляд» тоже возглавляет женщина - режиссер Андреа Арнолд. В жюри, вручающем «Золотую камеру» за лучший дебют, председательствует актриса Мелани Тьерри. Все гендерные и геополитические квоты удовлетворены, торжество инклюзивности налицо - даже самые злостные активистки и феминисты не смогут придраться.

«Французский вестник» Уэса Андерсона ждет своей каннской премьеры еще с прошлого года

Кто представлен от России

Помимо нового фильма Кирилла Серебренникова по популярному роману Алексея Сальникова в главном конкурсе покажут картину «Купе номер шесть» финского режиссера Юхо Куосманена совместного российско-финского производства (при участии Эстонии и Германии). От России в производстве этого арктического роуд-муви (все действие происходит в поезде по пути его следования по русскому северу) участвовали продюсеры Наталья Дрозд и Сергей Сельянов, а главную роль сыграл Юра Борисов, которого финский режиссер заприметил в картине «Бык». Интересно, что много снимающийся Борисов играет одну из ролей и в «Петровых в гриппе» - рядом с Чулпан Хаматовой, Юлией Пересильд, Семеном Серзиным и Юрией Колокольниковым. Можно только поздравить молодого русского артиста сразу с двумя работами, попавшими в каннский конкурс. Еще один перспективный русский артист, Александр Кузнецов, сыграл во французской картине «Мой легионер» - ее покажут на закрытии программы «Двухнедельник режиссеров».

Во второй по значению конкурс «Особый взгляд» вошли две российские картины. Фильм выпускницы знаменитой кабардино-балкарской киномастерской Александра Сокурова Киры Коваленко и продюсера Александра Роднянского “Разжимая кулаки”. И новый фильм Алексея Германа-младшего и продюсера Артема Васильева «Дело» с участием Мераба Нинидзе, Анны Михалковой и Александра Паля. Вне конкурса покажут новый документальный фильм Сергея Лозницы «Бабий Яр. Контекст».