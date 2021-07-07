В Москве подросток, не заплатив ни рубля, онлайн купил квартиру почти за 18 миллионов рублей

Школьника опросили, и сейчас ему светит уголовное наказание Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Возможность купить квартиру в один клик, без визитов в офисы и прочих устаревших процедур, появилась чуть больше года назад. Придумали ее сами застройщики, многие из которых на время пандемии перевели часть офисных работников на удалёнку. Казалось бы, удобно, но, как оказалось чревато. Юный московский Остап Бендер на днях развел почти на 18 миллионов рублей одного из крупных столичных застройщиков.

17-летний школьник на сайте компании выбрал себе двухкомнатную квартиру в одном из центральных районов столицы. Оформил заявку и вступил в долгую переписку с менеджером.

- Окна на север или юг? Сколько метров до метро? - слал вопросы школьник.

При этом свой возраст потенциальным покупатель не скрывал: сразу признался, что несовершеннолетний. Сотрудника компании это удивило, не каждый день сопляки квартиры покупают. Но наш Остап заранее подготовился к такому развитию событий. Менеджеру по электронной почте он отправил справку: «Решение органов опеки о призвании полностью дееспособным гражданином». Только позже выяснится – это документ был сделан в одном из фоторедакторов. Проще говоря – это фальшивка.

Второй фальшивкой, и тоже не без фотошопа, оказалось платежное поручение банка на перевод полной стоимости квартиры – 17 миллионов 500 тысяч рублей. Бумажки, направленной на электронику, менеджеру показалось достаточно и, мысленно подсчитывая свои комиссионные, (как правило сделки от продаж составляют основной доход сотрудников) продавец быстренько передал папку с документами в Росреестр. Так школьник стал полноправным собственником двушки.

Вопрос "где деньги" позже все-таки возник. Но Остап - парень не промах, он во всем обвинил банк и, чтобы утешить менеджера, направил на электронную почту еще одно фальшивое платежное поручение. Пока разбирались, парнишка успел прописаться в квартиру и даже новоселье отметил, предварительно сменив замки во входной двери. А потом вовсе решил от недвижимости избавиться и выставил квартиру на продажу, прикрутив к сумме дополнительные полмиллиона.

В итоге весь этот онлайн абсурд остановила полиция. Руководство фирмы застройщика написало заявление. Школьника опросили, и сейчас ему светит уголовное наказание.

- 17-летний москвич был задержан по подозрению в мошенничестве. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщил KP.ru Василий Васенин, официальный представитель УМВД Москвы.

Сделку купли-продажи теперь придется оспаривать в суде. На это в лучшем случае уйдет месяц. Так что пока школьник формально собственник квартиры в Москве, за которую не заплатил ни копейки.

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