Кругом сплетники и лицемеры: россияне рассказали, что их больше всего раздражает в коллегах

Что касается отрицательных моментов, то больше всего в рабочем коллективе раздражают сплетни и интриги Фото: Shutterstock

Коллеги даже на удаленке остаются коллегами. И бесят они от этого не меньше. Или, наоборот, вызывают приятные эмоции. Какие именно, узнали аналитики Работа.ру, опросив более 5 тыс. жителей страны.

Оказывается, среди положительных качеств своих коллег россияне больше всего ценят уважение к другим людям и их труду - это отметил 51% опрошенных. Также очень важен профессионализм коллег и способность прийти помощь в трудных ситуациях (о других оценках см. «Конкретно»).

Что касается отрицательных моментов, то больше всего в рабочем коллективе раздражают сплетни и интриги - об этом заявили больше половины опрошенных. Также россиян сильно раздражает лицемерие, безответственность и неуважение к чужому труду.

Психолог Анна Девятка отмечает: на работе обиднее всего, когда твой труд не считают важным и нужным. Когда ты хорошо выполняешь свое дело, вкладываешь душу, но коллеги ничего особенного в этом не видят — это же твоя работа. Поэтому люди действительно ценят, когда коллеги признают их труд. Что касается сплетен, то это просто способ самоутверждения.

- Какой самый простой способ продвинуться по работе? Показать себя с хорошей стороны, а других - с плохой. Тогда и начинаются сплетни, перенос с профессиональных тем на личностные, обсуждение того, кто как выглядит, кто с кем дружит, кто с кем на свидания ходит... - говорит Анна Девятка. - Кстати, когда стало понятно, что пандемия — это надолго, люди стали более тревожными, чем раньше. На работе возросла конкуренция, людям приходится адаптироваться, делать то, чего не делали раньше. Многим это не нравится и они пытаются обезопасить свое положение с помощью унижения и очернения коллег, а не путем укрепления своей репутации.

КОНКРЕТНО

Что вы больше всего цените в коллегах?

Уважение к другим людям и их труду — 51%

Профессионализм — 49%

Помощь в трудных ситуациях — 45%

Доброжелательность — 41%

Отзывчивость — 40%

Ответственность — 39%

Заинтересованность в качестве работы — 36%

Пунктуальность — 23%

Другое — 5%

Что вас чаще всего раздражает в коллегах?

Сплетни и интриги — 53%

Лицемерие и обман — 45%

Безответственность — 36%

Неуважительное отношение к чужому труду — 34%

Непрофессионализм — 33%

Лень — 28%

Конфликтность — 25%

Непунктуальность — 23%

Плохие манеры — 16%

Вредные привычки — 10%

Другое — 6%

По данным Работа.ру. Опрошено более 5000 россиян, можно было дать несколько вариантов ответа.

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