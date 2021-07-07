В Европе запрещают блогерам ретушировать фото, чтобы избавить подростков от комплексов

В Норвегии вступает в силу закон, который запрещает блогерам публиковать свои фото, не отметив, что они в нем подправили. Фото: Shutterstock

Плоский живот, большие губы, гладкая кожа. Мы смотрим на фото в соцсетях, и иногда трудно угадать, что было как следует подретушировано и отфотошоплено, а что – реальное. Но поможет ли пометка, говорящая, что снимок был отредактирован, повысить самооценку подписчиков?

В Норвегии вступает в силу новый закон, который запрещает блогерам и прочим инфлюенсерам публиковать свои фото, не отметив, что они изменили в нем. Правила распространяются на все платные публикации в социальных сетях – так политики хотят уменьшить давление на молодежь.

Мадлен Педерсен 26 лет, она – популярный инстаграм-блогер из норвежского города Мосс. Девушка уверена, что правила действительно пора поменять и надеется, что закон наконец-то поможет людям перестать сравнивать себя с нереалистичными изображениями:

- Очень многие подростки не уверены в себе, им не нравится их тело или лицо. Когда-то и я меняла свою фигуру из-за инстаграма. Хуже всего, что я даже не знаю, редактировали ли девушки, на которых я смотрела, свои фотографии, или нет. Вот почему нам всем нужен этот закон, – рассказала она в эфире Radio 1 Newsbeat.

Сама блогер не изменяет внешность в фоторедакторах – Маделен уверяет, что лишь немного подкручивает свет, цвета и резкость, чтобы создать «лучшую атмосферу».

Новые требования стали поправкой к Закону о маркетинге, и когда они вступят в силу, решает Король. На сайте правительства сообщается, что цель поправок – снизить давление в обществе, которое создалось из-за «идеализированных людей в рекламе».

«Помимо прочего, ретушированную или измененную иным образом рекламу нужно маркировать, когда на снимке не реальные формы, размеры или кожа». Закон включает популярные фильтры (например, из Snapchat), цифровые изменения тела и лица, и повлияет на всех, кто публикует платную рекламу в социальных сетях, включая множество блогеров, актеров и певцов.

Мадлен уверена, что новые требования и правда повлияют на то, как блогеры обрабатывают фотографии просто потому, что им будет слишком стыдно признаться в изменениях.

Другой норвежский блогер, 26-летняя Эйрин Кристиансен из Бергена, соглашается, что новый закон стал «шагом в правильном направлении», но считает, что он не очень хорошо продуман:

- Для меня это больше похоже на короткий путь для решения проблемы, который на самом деле не принесет никаких улучшений. Проблемы с психическим здоровьем вызваны гораздо большим, чем просто отредактированные снимки, и, на мой взгляд, еще один значок на фотографиях рекламодателя не изменит того, что на самом деле чувствуют подростки.

Исследование, проведенное британским парламентом в прошлом году, показало, что большинство людей младше 18 лет заявили, что изображения в социальных сетях «чрезвычайно влияют» на их представления о теле. И только пять процентов респондентов моложе 18 лет ответили, что они не рассматривают возможность изменить свою внешность, соблюдая диету или сделав операцию.

Эйрин говорит, что она не редактирует свой внешний вид на фотографиях, но играет со светом и цветами, чтобы передать настроение:

- Я считаю, что нам следует больше сосредоточиться на том, как мы можем научиться быть более избирательными в том, за чем мы наблюдаем, и понять, как на самом деле работают социальные сети.

С ней согласна инфлюенсер из Лондона Эм Кларксон. 26-летняя девушка публикует неотредактированные изображения и часто говорит о вреде фильтров и приложений для редактирования. Но она не всегда была такой.

- Когда мне было 16, я скачала фотошоп и сама научилась в нем работать, чтобы загрузить фото в бикини на Фейсбук, - рассказала она. - И я знаю, что если бы все эти приложения и фильтры существовали, когда я была недовольна своей внешностью, я бы точно использовала их.

Когда Эм была моложе, ей было трудно не сравнивать себя с женщинами, которых она видела на обложках журналов. А теперь она беспокоится о молодых людях в инстаграме, которые видят отредактированные фотографии «50, 100 раз в день. Каждый день».

Парламентариями Великобритании тоже был предложен законопроект, обязывающий маркировать измененные изображения, но он так и не прошел через парламент.

Эм уверена, что правительству Великобритании необходимо отнестись к этому вопросу «более серьезно» и принять закон, подобный норвежскому:

- Все указывает на проблемы с психическим здоровьем, тревожные расстройства, расстройства пищевого поведения, и случаев становится все больше. Мне повезло, что я попала в чрезвычайно позитивное сообщество в инстаграме, но подавляющее большинство интернета не такое. Должна быть какая-то база, на основе которой мы будем действовать более ответственно, и я считаю норвежский закон хорошим стартом. Мы не можем сказать людям, чтобы они перестали редактировать свои снимки, это невозможно. Но сказать им: «Если вы собираетесь это делать, вам придется быть честными», – это здорово.

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