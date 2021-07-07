«Товарищ майор живет этажом ниже»: Роман Протасевич вышел в Твиттер и активно общается с подписчиками

Роман Протасевич неожиданно опубликовал пост в Твиттере. Фото: REUTERS

- Привет друзья, это мой новый твиттер. Потихонечку возвращаюсь к жизни в интернете. Всегда буду на связи. Вы в любой момент можете мне написать или что-нибудь прокомментировать. Я постараюсь максимально быстро на это ответить, - видео с таким заявлением Романа Протасевича неожиданно появилось в твиттере. А над ним издевательская надпись: «Привет, чат! Я снова с вами!»

Главного белорусского оппозиционера, основателя телеграм-канала NEXTA, а как говорили особо горячие головы, чуть ли не личного врага Лукашенко, пустили в интернет. При этом процессуальный статус Протасевича не изменился, он всё так же находится под домашним арестом. Об этом новоиспеченый блогер сообщил сам в ответ на один из вопросов от читателей.

Роман Протасевич: «Привет, чат! Я снова с вами!»

Пользователи Твиттера спрашивают сам ли Протасевич ведет свой аккаунт, где он живет и даже интересуются планами:

«Привет. В каком статусе? Сам ведешь или через кого-то?»

- «Мой процессуальный статус не изменился - домашний арест. Веду, пишу и отвечаю сам, без присмотра :)»

«Добрый день. Когда освободитесь, планируете оставаться в Беларуси или покинуть страну?»

- «Думаю, ответ очевиден. Пока точно нет планов покидать страну.»

«Кстати, прививку от covid делал или не планируешь?»

- «Пока ещё нет, но планирую. И да, с высокой долей вероятности это будет как раз Спутник.»

Один из самых популярных вопросов к оппозиционеру — условия содержания. На них он тоже отвечает:

«Рома, есть ли возможность передвигаться по городу, гулять и т.д.?»

- «Я всё же под домашним арестом, так что гулять мне всё же нельзя. Хотя очень хочется прогуляться и пройтись по барам. Даже на Зыбицкую согласен!»

«А где снято видео, не Минское море случаем? И как тогда "гулять мне всё же нельзя"?»

- «Живу ведь я не в Минске, а в частном доме за городом. Гулять по двору и лужайке можно :)»

Рассказал Протасевич, и про свою девушку Софью Сапегу, которая летела вместе с ним и также была зедержана. По словам Романа, они и под домашним арестом живут вместе:

«А Софья живёт с Вами или отдельно?»

Софья Сапега. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- «Да, мы живём вместе. Скажу даже больше -- в одной комнате :)» И чуть позже добавил: «Товарищ майор живёт этажом ниже, если что!»

Что касается политических взглядов, то они, по признанию оппозиционера изменились, но не сильно.

«Поменялись ли ваши взгляды на оппозицию после «интервью» на ОНТ? Вы считаете справедливым недоверие к данному интервью у подавляющего большинства?»

- «Многие мои взгляды не изменились. К тому же, отношение не может меняться по ходу интервью. Я вполне понимаю почему многие люди не будут доверять даже аполитичным вещам, которые я буду здесь писать.»

Пользователей твиттера само присутствие Протасевича в сети весьма удивило. Некоторые уверены, что он из главного оппозиционера превратился в ярого сторонника «режима». А тот, в свою очередь, поставит видного деятеля цифрового фронта руководить крупнейшим интернет-ресурсом страны tut.by, у руководства которого тоже были проблемы из-за поддержки оппозиции.

- А мы то думали поставят во главе тутбая, но решили таким образом. Ну, ок., - написал пользователь @BobDark. Роман шутку не оценил.

СПРАВКА

Романт Протасевич — основатель главного белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA. Через него велась координация протестов с их первого дня в августе 2020 года. 23 мая Протасевич был задержан на борту самолета ирландской авиакомпании Ryanair, на котором летел из Афин в Вильнюс, но посажен в Минске. Вместе с ним задержана россиянка Софья Сапега. На допросе она призналась, что вела телеграм-канал «Черная книга Беларуси», где публиковались данные силовиков.

Их обоих обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. В июне этого года года Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение со следствием и были переведены под домашний арест. Им грозит по 15 лет строгого режима.

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