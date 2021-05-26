Подписала себе приговор: Почему вину россиянки Сапеги надо еще доказать

Софья Сапега – подруга бывшего главного редактора Нехты – в СИЗО КГБ Белоруссии на камеру дает признательные показания. Фото: REUTERS

«23.05.2021 года летела на одном самолете с Романом Протасевичем. Также являюсь редактором Телеграм-канала «Черная книга Беларуси», который публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел». Софья Сапега – подруга бывшего главного редактора Нехты (портал признан в республике экстремистским) – в СИЗО КГБ Белоруссии на камеру дает признательные показания. Я не знаю, что заставило ее признаться, ведь по белорусской Конституции «никто не должен принуждаться к даче показаний и объяснений против самого себя».

Значит у нее были веские причины фактически подписать себе приговор – по статье о «разжигании национальной розни и социальной вражды» ей может грозить до 12 лет. Родные, естественно, считают, что она сделала это под давлением. Сторонники Лукашенко публикуют скриншоты из телефона, возможно изъятого у россиянки, которые не очень очевидно указывают на то, что она была администратором «Черной книги».

Я сам являюсь фигурантом подобного «расстрельного списка» - украинского «Миротворца». В его белорусский аналог заносили не только силовиков, но и судей, учителей, врачей, высказывавших симпатии действующему президенту. Туда попали и журналисты, которые, с точки зрения кураторов проекта, являются «рупорами режима». Адреса, члены семьи, телефоны… За всем этим – беззастенчивая травля людей, поджоги машин, ощущение постоянной угрозы и опасения за своих детей.

Сидя за рубежом, администраторы каналов получали эту информацию от тех, кто находится внутри Белоруссии. И если Сапега действительно редактировала ресурс, то из ее телефона ниточки обязательно потянутся к информаторам.

Но пока, кроме короткого видео с признанием гражданки России, Минск ничего не предъявил. А лично я не готов поверить на слово. Слишком свежи воспоминания прошлого лета. Вот лишь некоторые отрывки из моих публикаций с цитатами белорусских политиков по поводу задержания 33 «вагнеровцев»:

«…Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения…»

«…Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Телеграм-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали…»

«…Возбуждено уголовное дело о «подготовке террористических актов». 33 задержаны, еще до 200 находятся на территории Белоруссии, по оперативной информации. Идет поиск…»

«…Мы же получали информацию. Мы видели, с кем они связаны, мы контролировали их полностью, мы знаем, с кем они созванивались, откуда они получали команды из России, кто давал эти команды. Мы уже видели, что тут чего-то жареным пахнет…»

«…Это профессиональные военные, бандиты, они специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах…»

Задержанной в Минске россиянке грозит 12 лет Фото: REUTERS

«Продолжается активная фаза расследования уголовного дела по статье «Приготовление к массовым беспорядкам». Подозреваемыми по этому уголовному делу признаны 33 гражданина Российской Федерации, они дают признательные показания».

«Целью группы из России была дестабилизация обстановки в республике накануне выборов президента…»

Про тональность в местных СМИ и вспоминать не хочется – «боевики, террористы, бандиты»…Все мы помним, чем все это закончилось. Этим прецедентом Минск сам создал ситуацию, в которой для того, чтобы поверить в серьезные обвинения, нужны не менее серьезные аргументы. Российская же сторона должна сделать все для обеспечения прав россиянки на защиту и справедливый суд. В конце концов, по российской конституции, «каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана». Прозрачно и убедительно.

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