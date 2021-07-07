Ради маршала Жукова американцы разработали бесцветную «Кока-Колу» и поставляли ее в СССР под видом водки

Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков, 1957 год. Фото: ТАСС

По мере того как Вторая Мировая война все сильнее отдаляется от нас в исторической перспективе, все чаще появляются новые байки и яркие истории про участников тех великих событий. Вот и издание Business Insider опубликовало новые откровения о том, как «Кока-Кола» стала любимым напитком советского военначальника.

Как утверждают американцы, Георгий Жуков был большим любителем выпить, причем не алкоголя, а простой газировки Кока-Кола. С напитком маршал познакомился сразу после войны во время встреч с будущим президентом США Дуайтом Эйзенхауэром, бывшим в то время военным губернатором американской зоны оккупации Германии. Жуков быстро влюбился в газировку, однако по мере нарастания Холодной войны все империалистические ценности стали в Советском Союзе чем-то подозрительно инородным, в результате чего полководец был вынужден скрывать свои гастрономические пристрастия и даже отказаться от американского питья.

Тем не менее, Эйзенхауэр решил прийти на выручку советскому коллеге и организовать контрабандные поставки напитка. Как пишет в своей книге «За Бога, страну и Кока-Колу» исследователь из США Марк Пендерграст, для того, чтобы не привлекать внимания таможенников, Жуков якобы решил обесцветить газировку, а также предложил разливать его в бутылки без этикеток и формой напоминающие водочные. В результате лакомство удалось бы провести через границу как обычную водку. Гениальный план был озвучен командующему войсками американского сектора в Австрии Марку Кларку, который затем передал это предложение выше вплоть до президента США.

Реклама "Кока-колы" с американскими солдатами времен Второй мировой. Фото: EAST NEWS

Американцы утверждают, что химики «Кока-Колы» смогли справился с задачей, убрав из его рецепта карамель, и эту партию разлили в обычные бутылки, закупоренные белыми крышками с красной звездой. В результате 50 ящиков напитка доставили в советскую оккупационную зону Австрии, однако о дальнейшей судьбе газировки ничего не известно.

Правдоподобность подобной истории остается под вопросом, ведь не исключено, что подобные новости просто «утки» самих американцев, фанатеющих от «Кока-Колы». Например, во время Второй Мировой войны уже на фронте солдаты США выпили 5 миллиардов бутылок шипучки, а некоторых летчиков награждали за успехи ящиками с этим напитком.

Кстати, сейчас бесцветная «Кока-Кола» продается в Японии, причем в рекламном сообщении компании утверждается, что «в США целый год разрабатывали новую технологию производства и создали больше 50 образцов, чтобы найти тот самый новый вкус». Впрочем, жителям Страны восходящего солнца не привыкать к странным видам популярной газировки, ведь у них можно купить этот напиток в тюбиках, со вкусом персика и с добавлением клетчатки.

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