Зачем Литва стену на границе с Белоруссией: чего боится Европа

Литовские пограничники задерживают нелегальных мигрантов в районе границы с Беларусью. Фото: REUTERS

О заборе на границе с Белоруссией на пресс-конференции заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

- Мы начнем строить дополнительный физический барьер, разделяющий Литву и Беларусь, который будет определенным знаком и сдерживающим фактором для организаторов нелегальных миграционных потоков, - заявила глава Литвы.

Понятно, почему прибалты так обеспокоены - за первые семь дней июля белорусско-литовскую границу пересекли 779 нелегальных мигрантов. Большая часть из них — иракцы.

Только 7 июля в Минске приземлилось два пассажирских самолета из Багдада. Еще один борт ожидается 8 числа. Это не считая рейсов из Турции и Дубая.

Впервые власти Литвы задумались о строительстве забора в середине июня. Предполагается, что он будет состоять из двух рядов колючей проволоки, камер и сигнализации. Местное МВД оценивает проект в 15 млн. евро.

За первые семь дней июля белорусско-литовскую границу пересекли 779 нелегальных мигрантов. Фото: REUTERS

Европейские политики уверены, что Лукашенко таким образом мстит ЕС за все ограничения.

- Незаконная миграция, отправка беженцев из Ирака и Сирии в Литву — это ответ Белоруссии на санкции, введенные Евросоюзом, — заявил МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Впрочем, никаких доказательств у европейцев нет. Известно лишь, что арабы приезжают по туристическим визам, которые им выдают прямо в аэропорту. Но Александр Григорьевич и не скрывает, что как-то мешать беженцам не собирается.

- Если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, то он просто заблуждается как минимум. Мы никогда не будем никого держать: они же не к нам идут. Они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу, - заявил Лукашенко 6 июля.

2 июля в Литве был введен режим чрезвычайной ситуации из-за нашествия мигрантов. Около городка Пабраде строится первый палаточный городок для задержанных арабов. Но власти страны заявляют, что пока ситуация остается под контролем.

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