Литва построит стену на границе с Белоруссией. Но она вряд ли защитит Европу от мигрантов

Нелегальные мигранты, задержанные литовскими пограничниками в районе границы с Беларусью. Фото: REUTERS

Литва построит стену на границе с Беларусью, чтобы сдержать поток мигрантов, заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните. По предварительным оценкам, на это потребуется около 15 миллионов евро. С учетом того, что эта мера предпринимается, чтобы защитить внешний периметр границы Евросоюза, он за строительство и заплатит.

Литва опять наслаждается международным вниманием: она снова форпост ЕС - сдерживает потоки рвущихся туда через белорусскую границу нелегальных мигрантов из Африки и Азии. С начала года в стране задержаны более 1,4 тысячи таких нелегалов, что почти в 18 раз больше, чем за весь 2020 год.

Еще несколько лет назад, когда в Европе устанавливали квоты на прием мигрантов, Литве полагалось чуть больше 700 человек, но и до этого числа дело не дошло. Практически все мигранты, по квотам прибывавшие в прибалтийские страны, тут же срывались в более комфортные европейские государства.

Из-за острого миграционного кризиса в Литве объявлен режим чрезвычайной ситуации. Охранять границу теперь будет и армия. Хотя страна и является одним из европейских лидеров по сокращению населения - за послесоветский период его стало меньше почти на треть - иностранцам из беднейших стран Вильнюс не радуется.

Литовские власти организовали палаточный лагерь для беженцев, хлынувших в страну через границу с Беларусью. Фото: REUTERS

А устроил весь этот сыр-бор злейший враг Литвы - президент Лукашенко, которого литовцы уже и за президента не считают. Для них глава Белоруссии - домохозяйка Тихановская, которой они на днях даже дипломатический статус предоставили. Но реальная власть в соседней стране все равно принадлежит Батьке. Вот он и изгаляется.

Недавно Минск объявил о выходе из договора о реадмиссии с ЕС, подписанного всего в январе 2020 года. Согласно договору, белорусы обеспечивали прием на своей территории иностранцев, пытавшихся нелегально попасть на Запад. Но теперь Александр Григорьевич решил, что хватит сдерживать потоки азиатских нелегалов, и «открыл» для них границу с Литвой.

Кстати, на сухопутном участке границы с Калининградской областью России Литва еще три года назад построила проволочный забор высотой два метра. Теперь, когда игры с «многовекторностью» Лукашенко закончил, пришла пора отгородиться и от Белоруссии.

- Вы посмотрите, наши соседи взвыли, прежде всего Литва и другие там: «Ах, белорусы! Ах, чуть ли не Лукашенко на плечах носит мигрантов на территорию Литвы», - откровенно злорадствовал Батька, комментируя противоречивое решение Вильнюса в три раза ускорить рассмотрение заявлений о предоставлении убежища от прибывающих из Беларуси мигрантов. Литовцы думали, должно быть, так простимулировать беглецов из Белоруссии. Но Лукашенко, что называется, перехватил у них инициативу запустил совсем не тот контингент.

- Если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, то он просто заблуждается как минимум. Мы никогда не будем никого держать: они же не к нам идут. Они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу, - съязвил Батька, которому в отношениях с Западом больше терять нечего.

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