Главные аллергены июля: активное солнце, цветущие травы, комары да слепни

При любой вновь возникшей реакции на летнее цветение необходима консультация аллерголога-иммунолога. Фото: Shutterstock

8 июля отмечается всемирный день борьбы с аллергией. По статистике Всемирной организации здравоохранения, этой напасти подвержено уже около 40% населения нашей планеты. Чего опасаться страдающим аллергией в июле? Как защитить себя от солнца тем, у кого с ним «особые отношения»? И что делать, если симптомы аллергии есть, а диагноза не находят?

На эти и другие вопросы нам ответила Ольга Пащенко, аллерголог-иммунолог, к.м.н., доцент кафедры иммунологии Медико-биологического факультета РНИМУ имени Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения РФ.

- Ольга Евгеньевна, в июле цветёт не так много растений. Есть ли среди них сильные аллергены?

- В июле наблюдается цветение луговых, сорняковых (одуванчик, лебеда, полынь, ромашка, марь, колосок душистый и др.) и злаковых трав (тимофеевка, ежа сборная, мятлик, райграс, овсяница, рожь посевная и др.). Из деревьев — сосна, липа, в холодное лето может цвести и тополь.

Все перечисленные растения могут вызывать аллергический риноконъюнктивит (поллиноз), аллергический бронхит, дерматит, обострения бронхиальной астмы.

Вообще не существует такого понятия как «сильный» или «слабый» аллерген. Если наблюдается повышенная чувствительность к какому-либо аллергену, то сила реакции на него зависит зачастую не от самого аллергена, а от его концентрации, длительности контакта с ним, от состояния иммунной системы человека, наличия аллергии на другие раздражители в анамнезе, а также поливалентной аллергии. У разных людей реакции могут быть самые различные — от небольшого насморка до тяжелого обострения бронхиальной астмы.

Аллерголог-иммунолог Ольга Пащенко.

"ЦВЕТЫ БЕЗРАЗЛИЧНЫ, А ОТ СЕНА ПЛАЧУ"

- Что ещё «портит жизнь» аллергику в середине лета?

- Помимо пыльцевых аллергенов, летом часто возникают аллергические реакции на скошенные травы. Да, бывает и такое, что на сами цветущие растения аллергии нет, а вот на скошенные травы, на сено – реакция проявляется.

Летом также наблюдается высокая частота аллергических реакций на укусы жалящих насекомых: пчёл, ос, слепней, шмелей, а также на комаров и мошек. В последнее время участились обращения пациентов с локальными реакциями на фоне именно комариных укусов.

- И что делать?

- При любой вновь возникшей реакции на летнее цветение необходима консультация аллерголога-иммунолога для более детального аллергологического обследования и определения тактики терапии. Очень важно выяснить, на пыльцу какого вида растений развивается аллергия. Это позволит уменьшить контакт с аллергеном, а также подобрать правильную диету с учетом перекрестных реакций на пищевые продукты.

Если же диагноз пыльцевой аллергии уже поставлен, а реакция наблюдается в течение нескольких сезонов, то важно вести предупредительную тактику: будет необходима медикаментозная подготовка перед следующим сезоном цветения конкретного аллергена. Либо возможно проведение аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ). Показания к такого рода подготовке определяет врач — аллерголог-иммунолог.

Однако есть универсальные методы, которые позволят уменьшить контакт с пыльцой — кондиционирование и очистка воздуха в помещениях, влажная уборка, регулярная очистка фильтров кондиционеров.

В период цветения гулять лучше в сырую безветренную погоду, потому как в жаркие ветреные дни концентрация пыльцы в воздухе возрастает (увы, жителям центральной части России синоптики не обещают дождей еще как минимум неделю - прим. Ред.). После прогулки необходимо принять душ, промыть глаза и нос, прополоскать рот и умыться. Налет пыльцы может присутствовать на одежде и обуви, поэтому их обработка тоже нужна. Не лишним будет ношение масок и носовых фильтров на улице.

А вот с укусами насекомых бороться труднее. Но использование средств, отпугивающих с комаров и мошек может снизить риск укусов (Какие из них работают, см. тут - прим. Ред.). Если реакция уже развилась, то допустимо применение антигистаминных средств – как местно, так и внутрь.

МОЖЕТ ЛИ ПОЛЛИНОЗ НАЧАТЬСЯ В СЕРЕДИНЕ ЖИЗНИ?

- Может ли поллиноз, аллергия на пыльцу внезапно появиться у человека, никогда прежде не страдавшего аллергиями?

- Да, это нередкое явление. Это может быть связано с воздействием каких-либо факторов на иммунную систему. Например, вирусной инфекции, того же COVID-19. Заболевания внутренних органов (к примеру – щитовидной железы) также могут спровоцировать поллиноз.

Бывают сезоны, когда наблюдается повышенная концентрация пыльцы в воздухе (например, когда все растения разом дружно зацвели) – это тоже нередко вызывает старт пыльцевой аллергии.

У детей провоцирующих факторов может быть ещё больше, чем у взрослых: от нарушений диеты мамой во время беременности и кормления грудью, определённых пищевых пристрастий и ОРВИ до неблагоприятных экологических ситуаций.

- Стоит ли летом корректировать дозировку антигистаминных препаратов?

- Доза антигистаминных препаратов зависит от выраженности реакции на аллерген. Действительно, на фоне яркого цветения и тяжелой реакции на пыльцу может потребоваться увеличение дозы препаратов. Но корректировать дозу должен врач!

ОЧЕНЬ УЖ НЕУЛОВИМЫЙ ЭТОТ АЛЛЕРГЕН

- Что делать, если лабораторными тестами выявить аллерген не удаётся, а изматывающие симптомы сохраняются?

- Если аллергологическое обследование говорит о том, что аллергия у человека есть, но аллерген выявить не удается, врач обязательно назначает гипоаллергенную диету, исключающую употребление так называемых гистаминолибераторов (продуктов, усиливающих выброс гистамина). При подозрении на пыльцевую аллергию — комплекс гигиенических мер, о чём мы уже говорили ранее. При подозрении на пищевую аллергию врач предложит вести пищевой дневник. В любом случае при наличии мучающих аллергических симптомов врач аллерголог-иммунолог назначает комплекс медикаментозных мер, необходимый в каждом конкретном случае.

- Известно, что существует аллергия на солнце – как быть таким людям в самый жаркий и солнечный месяц лета?

- Людям с реакцией на солнце рекомендуется надевать одежду из натуральных легких тканей, прикрывающую руки и плечи, ноги, обязательно носить головной убор, желательно с большими полями. Важно сократить пребывание на солнце, пользоваться солнцезащитными средствами с высокой степенью защиты (SPF 50). При возможности нужно больше находиться в кондиционированных помещениях и в тени. При тяжёлых реакциях на солнце и тепло назначается медикаментозное лечение.