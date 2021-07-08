Летняя жара в городе: что делать, если стало дурно от духоты в помещении или на транспорте

Мы собрали экспертные рекомендации врачей как быстро облегчить состояние «нестояния» из-за жары Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сколько бы не твердили врачи, что в летние часы пик лучше оставаться дома или в офисе, иногда приходится выходить, что называется, в люди в самый зной. В любой момент может стать дурно в тесном некондиционируемом помещении или душном набитом людьми транспорте. Что делать, если чувствуете себя нехорошо? Мы собрали экспертные рекомендации врачей — терапевтов, кардиологов и неврологов — как быстро облегчить состояние «нестояния» из-за жары.

1. Глоток воды.

Всегда носите с собой небольшую бутылку воды и вовремя пополняйте запасы. Она пригодится всегда. И в первую очередь от начинающейся тошноты: всего лишь глоток может помочь организму от обезвоживания, которое вы и не заметите, пробежавшись 15 минут до метро.

2. Устроить ветерок.

Веер, платок, газета «Комсомольская правда» - все это надежные спутники в транспорте, где нет кондиционера. Заведите традицию носить что-то плотное в сумке, чем можно быстро намахать себе ветерок.

3. Мокрый платок на затылок.

Намочите все, что есть под рукой (хоть одноразовый бумажный платок) водой из бутылки и приложите к шее.

Это издавна известный способ облегчить состояние у жителей жарких стран: мокрый прохладный платок или шарф на затылке и плечах облегчает дурноту и «обманывает» организм прохладой. Как только платок станет сухим, процедуру повторить. Сейчас этот способ рекомендуют врачи всего мира - так мы снимаем спазм сосудов шеи, облегчаем приток крови к мозгу.

! Если внезапно сердобольные граждане предложили вам лед, помните: его к шее можно прикладывать ненадолго (буквально посчитав до 10), чтобы не спровоцировать двойной спазм. Кстати, короткое прикладывание льда к вискам может снять головную боль, вызванную жарой.

4. Намочить запястья и предплечья.

После того как положили что-то влажное на шею, обязательно намочите еще один платок и протрите тыльную сторону руки — от плеча до запястья. Оставьте прохладный платок на пульсе. Так мы снижаем давление.

5. Снять обувь.

На наших ступнях находится множество точек, воздействие на которые может усугубить или улучшить наше состояние. Тесная обувь, модельные туфли на высоких каблуках или узкие босоножки могут спровоцировать спазм. Если рядом есть газон или офисный пол, а не раскаленный асфальт, снимите обувь. Постойте несколько минут на травке или прохладном керамограните босыми ступнями.

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