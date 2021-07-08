Татьяна Догилева попала в больницу с диагнозом коронавирусная пневмония: «Съемки пришлось отложить. Но настрой оптимистичный!»

Актрису госпитализировали в больницу неподалеку от дома Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

64-летняя Татьяна Догилева последние два года особенно активно снимается в кино и сериалах, играет в антрепризе. 8 июля в Калининграде вечером пройдет антрепризный спектакль «Любовь и голуби». Первоначально играть в нем должна была Татьяна Догилева, но из-за переноса спектакля сегодня на сцену вместо нее выйдет Раиса Рязанова – актриса из другого состава.

Как сообщила kp.ru продюсер спектакля Наталья Громушкина: «У Догилевой в эти даты съемки, поэтому она не участвует в постановке». Но и съемки в сериале «Золотая кровь 2» тоже пришлось отложить. Татьяну Догилеву госпитализировали с диагнозом коронавирусная пневмония.

Коллега Татьяны Догилевой рассказала kp.ru: «Таню госпитализировали в больницу в центре, говорит там хорошие врачи. Сообщили, что поражение легких 25-30%. Конечно, с сопутствующими заболеваниями лучше быть под контролем врача. Настрой оптимистичный. Все надеются, что она скоро вернется домой, а потом и на работу».

Сама Татьяна Догилева на звонок «КП» ответила, но пока только словами: «Неудобно разговаривать». Видимо, Татьяна Анатольевна проходит медицинские процедуры.

Как нам стало известно, народная актриса госпитализирована в пятый корпус ГКБ им. Давыдовского. Больница находится недалеко от ее дома, однако дочь не сможет навещать маму – к коронавирусным больным не пускают, поэтому связь только по телефону. Догилева проходит лечение в отделении, принимающих больных с коронавирусной инфекцией. У Татьяны Анатольевны есть лишний вес и некоторый сопутствующее заболевание – а вот какие именно она не любит уточнять. Наличие сахарного диабета второго типа актриса не подтверждала.

Догилеву госпитализировали 7 июля с жалобами на высокую температуру, кашель. До этого она около недели лечилась дома. Сейчас народная артистка получает необходимое лечение. Коллеги не знают была ли вакцинирована Татьяна Анатольевна, но предполагают, что нет.