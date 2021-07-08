Актриса Татьяна Догилева госпитализирована с коронавирусной пневмонией Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Актрису Татьяну Догилеву госпитализировали с пневмонией, развившейся на фоне заболевания коронавирусом.

Как рассказала Догилева ТАСС, поражение легких у нее небольшое. Актриса находится в больнице второй день.

По словам актрисы, лечение в клинике хорошее, чувствует она себя нормально.

Как сообщал сайт kp.ru, 1 июля 2021 стало известно, что основатель группы «Звуки Му» и известный актер Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусом и остается в реанимации. Правое легкое 70-летнего артиста поражено на 60%, а левое - на 70%. Насыщение крови кислородом составляет 92%. Мамонова обезболивают морфием.

Напомним, 5 июля 2021 на 82-м году жизни от коронавируса умер кинорежиссер, актер и сценарист Владимир Меньшов. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию прощания с режиссером.