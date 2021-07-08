В Истре девушка порезала супруга-миллионера ножом для салата

Полиции предстоит выяснить и дать оценку всем эпизодам домашнего насилия в семье. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

37-летний Алексей (имя изменено) - владелец крупного бизнеса, связанного с недвижимостью. Недавно он с ножевым ранением был доставлен в Истринскую больницу. Одежда у мужчины была вся в крови, а сам он держался за живот. Врачам пришлось наложить несколько швов и сообщить о ножевом ранении в полицию.

- В местный отдел полиции поступило сообщение из больницы о возможном криминальном колото-резаном ранении. По адресу проживания мужчины выехал наряд полиции, которых встретила жена бизнесмена Юлия (имя изменено). Она рассказала оперативникам, что случайно ранила супруга во время готовки ужина, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах..

Полиции удалось восстановить картину произошедшего, а также узнать еще несколько криминальных подробностей из жизни семьи миллионера. В тот день 30-летняя Юля готовила на кухне, пока ее муж отдыхал за бутылкой крепкого алкоголя. По словам жены, Алексей пил уже второй день, не успевая протрезветь. В это время кроме пары в загородном доме были и их дети, трех и шести лет. К счастью, они находились в другой комнате и не стали свидетелями того, что произошло.

Пока Юля была на кухне, между ней и супругом произошла очередная ссора, которая спустя пару минут переросла в рукоприкладство. Первым терпение лопнуло у Алексея, он подскочил к жене и взял ее за волосы, в этот момент Юля развернулась и ранила ножом мужчину. По словам девушки, она это сделала случайно и не собиралась убивать своего мужа. Ее слова также подтвердил и сам Алексей, он отказался писать заявление на жену.

- Я просто нарезала овощи, а в момент ссоры забыла, что в руке нож. Но когда ранила мужа, то сразу вызвала ему скорую, потому что я не хотела его порезать, - рассказала правоохранителям Юлия.

После услышанного полиция решила все-таки провести проверку по факту ножевого ранения. Когда оперативники стали опрашивать Юлю, то она все же раскрыла некоторые подробности их семейной жизни и рассказала про несколько эпизодов домашнего насилия. Причем, по словам девушки, в ход иногда шло даже огнестрельное оружие.

- Перед новым годом во время очередного скандала, Алексей достал свой травматический пистолет и гонялся за мной по дому, он стрелял в меня. Я не знаю, хотел ли он так меня напугать и специально целился мимо, но в меня он так и не попал, слава богу, - рассказала полицейским девушка.

Полиции предстоит выяснить и дать оценку всем эпизодам домашнего насилия в семье. В этой семье оно происходило как со стороны супруга, так и со стороны жены. Напомним, у семьи есть двое маленьких детей.

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