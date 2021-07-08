Сергей Собянин: Мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Количество заболевших коронавирусом и госпитализированных немного снизились по сравнению с пиковыми значениями недельной давности. Об этом в личном блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Последние дни ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно стабилизируется, - сообщил Сергей Собянин. - В этой связи мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе.

Москвичи смогут посещать летние веранды при ресторанах и кафе без QR-кодов до 1 августа. Власти города приняли такое решение по просьбе рестораторов. Напомним, что ранее была обозначена другая дата – до 11 июля. Риск заразиться в них гораздо меньше, чем в помещениях. При этом на верандах также должны соблюдаться меры по безопасности - регулярная дезинфекция.

- Это решение поддержит и рестораны, и туристическую отрасль в целом, и просто москвичей, которые пока не успели завершить вакцинацию, - объяснил решение мэр Москвы Сергей Собянин.

Москвичи действительно стали более ответственно относиться к вакцинации и санитарным требованиям. На прививку от COVID-19 записывается все больше людей. Ежедневно в Москве прививают около 100 тысяч человек.

Все эти показатели дают надежду, что ситуация с распространением коронавируса стабилизируется. Врачи ежедневно фиксируют около 6000 заболевших, но это не по 9000, как было в пиковые моменты. Риски заболеть COVID-19 в столице пока остаются, но будут минимизированы благодаря массовой вакцинации.

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