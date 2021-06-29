QR-коды в Московской области с 28 июня 2021: где нужны, а где нет

Рассказываем, нужны ли QR-коды для посещения кафе, гостиниц, детских площадок и других мест в Московской области с 28 июня 2021 года Фото: Иван МАКЕЕВ

В Подмосковье с 28 июня 2021 года без обязательного предъявления специального QR-кода можно пользоваться детскими площадками в парках культуры и отдыха, а также объектами инфраструктуры на дворовых территориях (спортивные, детские площадки). Об этом подписал соответствующее постановление губернатор Московской области Андрей Воробьев.

- Установить, что в Московской области проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных мероприятий с очным присутствием зрителей при отсутствии у части зрителей специального QR-кода в зданиях только при условиях социальной дистанции 1,5 метра, при наличии билета с указание места, не более 50 человек одновременно, - значится в документе.

Такие же мероприятия на открытом воздухе допустимы при условии, что будет соблюдаться социальная дистанция, будут билеты с указанием места и не более 500 человек одновременно.

Рестораны и кафе в гостиницах в Подмосковье постояльцы могут посещать без QR-кодов. При этом такие рестораны должны закрыть доступ для тех посетителей, которые не проживают в гостинице. Требования не распространяются на граждан до 18 лет.

Такое же правило распространяется на кафе и рестораны в образовательных организациях: QR-код не понадобится для учащихся и сотрудников.

- С 28 июня при размещении в подмосковных гостиницах более чем на 3 суток нужен или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, полученный не ранее чем за три дня, или сертификат о прохождении вакцинации, или подтверждение о перенесенном коронавирусе, или QR-код, который также подтверждает прохождение вакцинации либо перенесенную инфекцию, - рассказали в пресс-службе губернатора Московской области.

Сертификат с QR-кодом можно найти в личном кабинете на портале Госуслуг gosuslugi.ru после того, как человек получил второй компонент вакцины от коронавируса. Также его могут получить люди, переболевшие коронавирусом менее шести месяцев назад. QR-код действителен в течение полугода с момента выздоровления.

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