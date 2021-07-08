Дмитрий Песков: «Во время визита президента в Кемерово соблюдались все меры предосторожности и требования санитарных властей».

В четверг, 8 июля, журналист «Комсомольской правды» задал представителю Кремля вопросы, касающиеся недавней поездки президента в Кузбасс. Вот - дословно - о чем шла речь.

- ...Извините, что опоздал. Я просто сейчас в отъезде. Дмитрий Сергеевич, вот поездка в Кемерово Президента России показала, что он вернулся, практически, на сто процентов к своему прежнему рабочему режиму, скажем так. А нет ли риска здесь? Потому что все-таки Владимир Владимирович привит вакциной "Спутник V", а она не универсальна и она не сберегает человеческий организм от других вредоносных штаммов, в том числе, того же индийского и так далее?

- Ну, смотрите. Вакцина... Как говорят наши специалисты, все-таки наши вакцины, они достаточно эффективны. Ну, не на 100 процентов, но все-таки достаточно эффективные, даже по отношению к тем штаммам, которые появились за последнее время.

Разумеется (вы это видели, наверное, в Кемерове), все пункты программы визита реализуются все-таки с учетом требований санитарных властей.

А эти требования по-прежнему все-таки особенные. Особенные, с учетом эпидемиологической ситуации.

И дальнейшая работа президента также будет строиться с учетом требований санитарных властей.

Это - главное, безусловно, - безопасность президента очень важна.

- Это все-таки инициатива президента? Или доктора так разрешают, санитарные власти?

- Разрешают что?

- Ну, вот такой полномасштабный визит. Даже -‘с учетом каких-то ограничений, все равно риск может быть.

- Нет, это решение президента. И какая бы ни была ситуация, в любом случай такие визиты президент совершал и раньше, и будет совершать дальше.

Но, просто, принимая все необходимые меры предосторожности.

- Будем надеяться, что 100 процентов будет. (Речь о безопасности.)