Мария Максакова в смелом бикини показала фигуру без прикрас на пляже

43-летняя певица улетела в Одессу Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мария Максакова в последнее время пережила немало горя. Смерть любимого мужа, нежелание 80-летней мамы Людмилы Максаковой прощать непокорную дочь, битва за элитную недвижимость с собственными детками, которых родила от миллионера. Однако ничто не способно сломить оперную приму. Она по-прежнему хороша собой и свежа, как майская роза.

Последние несколько лет Мария Максакова не вылезает из судов. Сейчас она борется за элитные апартаменты на Краснопресненской набережной. "Это единственное имущество, что у меня осталось. У меня нет ни машин, ни других квартир, у меня хотят забрать последнее. В ситуации, когда у меня на плечах несовершеннолетний ребенок, о котором никто не позаботится, никто не поможет, вымогать у меня дарение последнего жилья не только возмутительно подло, но и абсурдно", - сокрушается оперная дива.

Артистка никогда не думала, что ей придется судиться со своими собственными детьми. Она до последнего надеялась, что иск против нее - комедия абсурда и рано или поздно его отзовут.

Перед очередными судебными разборками красавица-певица решила набраться сил и улетела в Одессу, к Черному морю Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"Но теперь осознала, что все, действительно, серьезно. 40 лет все было относительно ровно в моей жизни. И, если происходили какие-то злоключения, то можно было списать на стечение обстоятельств, астрологию или еще что-то. А сейчас поняла, что у зла есть имя и фамилия", - возмущается 43-летняя артистка.

Перед очередными судебными разборками красавица-певица решила набраться сил и улетела в Одессу, к Черному морю. Прибыв в город-порт она заселилась в шикарный отель, облачилась в смелое белоснежное бикини в полоску и отправилась на пляж.

Судя по фотографиям, оперная дива прекрасно выглядит. Она успела загореть. Длинные, идеально ровные ноги, пышная грудь и милый животик так и манят.