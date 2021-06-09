"Кто хотел моих слез? Вот они!": Малахов упал на колени перед закатившей истерику Максаковой

Мария Максакова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Андрей Малахов никак не ожидал, что очередной выпуск его шоу обернется жутким скандалом и истерикой главной героини Марии Максаковой. Чтобы успокоить оперную приму, знаменитому телеведущему пришлось упасть перед ней на колени и вымаливать прощение на глазах изумленной публики.

Андрей Малахов оказался в центре нешуточного скандала, который невольно сам и спровоцировал. Он позвал к себе в шоу Марию Максакову и отца наемного убийцы, который жестоко расправился с мужем певицы Денисом Вороненковым в Киеве.

К ужасу телеведущего 43-летняя артистка была не готова нос к носу столкнуться с мужчиной. Услышав, что сейчас появится Александр Паршов, артистка вскочила с места и стала метаться из стороны в сторону. "Я не буду разговаривать с отцом киллера! Я не могу на него смотреть. Я не готова принимать извинения. Сын этого человека застрелил Дениса. Как вы смеете, Андрей!", - вопила Максакова, обращаясь к Малахову.

Фото: Россия 1

В свое оправдание ведущий стал что-то говорить об угрызениях совести, которые Паршов-старший испытывал на протяжении долгого времени по отношению к родным покойного Вороненкова. Но внезапно папа киллера обвинил саму Максакову и ее покойного мужа во всех смертных грехах, попутно защищая своего сына-убийцу.

"На колени становятся либо перед Господом, либо перед матерью. Просить прощения? За что?! Я хочу сказать - Вороненков должен был закон защищать, а не использовать его для своих корыстных целей", - огорошил Александр.

Услышав столь нелестные слова, Максакова закатила самую настоящую истерику и стала корить Малахова за выбор гостей передачи. "Не могу даже сидеть спокойно! Кто хотел моих слез? Вот они!", - рыдая, кричала артистка.

Фото: Россия 1 Фото: другой источник.

Телеведущий стал спешно извиняться перед певицей. По его словам, отец убийцы клялся и божился, что хочет публично извиниться перед безутешной вдовой, оставшейся после смерти Вороненкова с маленьким сынишкой на руках.

Понимая, что его коварно обманули, Андрей упал на колени перед плачущей навзрыд оперной дивой. "Я хотел, чтобы это был урок родителям, которые не воспитывают своих детей, а потом расплачиваются за таких подонков, которые убивают. Прости меня, правда!" - взмолился ведущий.