Путин раскритиковал аэропорт Кемерово: «Гребёнка там на взлётной полосе»

Президент обратил внимание на состояние аэропорта в Кемерово. Фото: Максим Киселев/ТАСС

В среду Владимир Путин провел совещание с правительством по развитию региона. И среди прочего особое внимание обратил на плохое качество взлетной полосы местного аэропорта. Его короткая речь вылилась в обращение к вице-премьеру Марату Хуснуллину и Минфину выделить деньги на устранение проблем, которые видят все федеральные чиновники:

- Вы сказали об аэропорте, сами там бывали, знаете. Я вчера взлетал – «гребёнка» там на взлётно-посадочной полосе. Сразу меня командир предупредил: пристегнитесь. Стюардесса зашла: не ставьте стаканы. Понимаете? Надо этим заниматься, это серьёзный вопрос. Ладно, я прилетел и улетел, не так часто там бываю. А люди-то каждый день летают, - сказал Путин.

Президент отметил, что по случаю 300-летия Кузбасса из бюджета выделено много денег на важные проекты в регионе, но на этом не нужно останавливаться:

- Я понимаю, что праздник у нас вроде как закончился, но программа-то рассчитана на несколько лет вперёд. Мы не должны забывать, что праздник праздником, а жизнь-то продолжается, и если уж мы что-то увидели, что нужно сделать, то это должно быть сделано. А для этого нужно обеспечить эти мероприятия финансированием, - заметил глава государства.