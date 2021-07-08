Сергей Лавров: Запад готовит кампанию по непризнанию выборов, которые мы еще не провели

Глава МИД России прочел лекцию о патриотизме на берегу Тихого океана Фото: REUTERS

Не всем по душе, что Россия давно и навсегда преодолела трудности «лихих» 90-х и эффективно решает проблемы, которые накапливались десятилетиями. А за одно и укрепляет свои позиции в мире. Именно с этих слов 8 июля началась лекция министра иностранных дел России Сергея Лаврова во Владивостоке - для студентов и преподавателей Дальневосточного федерального университета.

И это была лекция, к которой прислушивались не только во Владивостоке, и не только в России.

«КОРАБЛИ НАТО ОТ КРЫМА ИДУТ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»

«Западные коллеги и не скрывают: многие из них предпочли бы иметь дело со слабой Россией, готовой на любые уступки. Мы видим попытки чуть ли не ежедневно повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику, - заявил Лавров. - Набор инструментов широк. Это и военные провокации, как было недавно у берегов Крыма с кораблями НАТО. Они, кстати, направляются сюда, в Южно-Китайское море, поэтому размах их амбиций не знает границ. В этом же ряду санкции, похищение наших граждан за рубежом».

Министр полагает, что накануне выборов в Госдуму (они пройдут 19 сентября) будут новые попытки расшатать ситуацию в России, спровоцировать протесты, возможно, даже насильственные.

«Запад любит это делать. Наверное, потом будет развернута кампания по непризнанию итогов выборов. Такие планы есть, и нам о них известно. Но ориентироваться мы будем на мнение нашего народа, который сам в состоянии высказать свое мнение о том, как он хочет дальше развивать свою страну. Сценарий Запада не пройдет.»

«ПРЕДЛАГАЛОСЬ ДАТЬ СЕБЯ ОККУПИРОВАТЬ»

Отвечая на вопрос о том, что такое патриотизм, министр признался, что это не в его силах. Зато рассказал, кто такие «антипатриоты».

«Я с изумлением читал комментарии, когда вторгся британский военный корабль в наши воды. Некоторые либеральные критики власти стали говорить, зачем надо было его выгонять, ну прошел бы мимо Крыма, и чего бы случилось? И так отношения уже на дне лежат, а вы еще глубже их закапываете. То есть проглотите прямое оскорбление?»

Еще один известный либерал, по словам Лаврова, неудачно высказался во время российских учений рядом с границей Украины.

«Запад тогда нервничал, заявлял, что Россия готовит вторжение. Учения завершились, наши войска разъехались, а Запад со всего мира согнал десятки тысяч солдат и наступательную технику и подал дело так, что мы пригрозили России и она отвела войска. А наши либералы заявили после этого: позвонил Байден Путину и тут же войска убрали. А если бы не позвонил Байден, наверняка напали бы на Украину. И это уважаемые в прошлом люди, которые политикой занимаются многие годы».

Еще один пример министр вычитал, по его словам, в одном из оппозиционных СМИ. Там рассуждалось, что надо было после развала СССР идти по пути Германии или Японии.

«Думаю, дальше можно было ничего не рассказывать... Предлагалось, проиграв в холодной войне, дать себя оккупировать и дать Западу создать нам основы нового государства», - возмутился Лавров.

БУДЕМ ЛИ ВВОДИТЬ ВОЙСКА В АФГАНИСТАН?

Рассказал Лавров и об обострении в Афганистане.

«Знаете, США не просто выводят войска из Афганистана, они выводят их де-факто признав провал своей 20-летней миссии. Террористической угрозы меньше не стало. Наоборот, она многократно возросла после 2001 года, когда туда вошли американцы. Наркотическая угроза на порядки увеличилась!».

Лавров признал, что талибы могут не ограничиться Афганистаном и пойдут в Среднюю Азию.

«Мы с Таджикистаном союзники. У нас там военная база есть. И если будет нападение на Таджикистан, то, конечно, это будет немедленно предметом рассмотрения в ОДКБ. Так что мы, конечно же, свои обязательства будем выполнять. Но тут кто-то спрашивал, будем ли мы вводить войска в Афганистан, я считаю, что, по-моему, ответ очевиден.»

«СЧЕЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ЧЕСТЬЮ»

Недавно стало известно, что Лавров вошел в первую «пятерку» федерального списка партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму. Этот вопрос он тоже не обошел.

«Я счел это предложение, прозвучавшее из уст президента, честью для меня, тем более что мы тесно сотрудничаем с «Единой Россией», как и со всеми другими нашими парламентскими партиями. «Единая Россия» как ведущая партия в решающей степени играет роль кодификации важнейших внешнеполитических решений. Инициативы, в том числе о недопущении торговли нашими территориями, активно продвигались «Единой Россией».