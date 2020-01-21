Биография Сергея Лаврова: министр иностранных дел продолжит работу на посту

Во вторник стало известно имя главы российского МИД (который, напомним, формально ушёл в отставку вместе со всем правительством 15 января). Кабинет на Смоленской площади останется за одним из самых опытных дипломатов в России, а, возможно, и в мире, — Сергеем Лавровым.

Он возглавляет МИД с 2004 года и застал один из самых напряжённых периодов в современной истории страны, которого хватило бы на целую жизнь, — войну в Южной Осетии, присоединение Крыма, антитеррористическую кампанию в Сирии, невиданное похолодание отношений с США и, наоборот, потепление с Китаем…

— Лавров — это продолжение уже намеченной внешнеполитической линии на чёткую защиту интересов РФ и поддержку игроков, выступающих против американского доминирования, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Например, президентов Николаса Мадуро в Венесуэле или Башара Асада в Сирии (в обеих странах у Москвы есть экономические интересы, а в последней — ещё и военная база, имеющая стратегическое положение в регионе), — сказал «КП» кандидат исторических наук, американист Ярослав Левин. — Такая преемственность показывает стабильность и выверенность внешнеполитического курса нынешней России, без резких колебаний в любую сторону (наподобие односторонней сдачи наших позиций при первом главе МИД РФ Андрее Козыреве в начале девяностых — или, наоборот, разворота самолёта Евгения Примакова над Атлантикой вместо встречи с американцами, когда те начали бомбёжки Югославии в 1999 году).

Напомним, 15 января, после исторического послания Владимира Путина Федеральному Собранию с предложением конституционных реформ, Правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Новым премьер-министром на следующий день стал экс-глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. А назначения членов его кабинета состоялись почти неделю спустя, 21 января, после многосторонних консультаций.