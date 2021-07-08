Инфляция побила пятилетний рекорд: экономист рассказал, когда в России замедлится рост цен

За год цены на продукты поднялись на 7,9% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Час от часу не легче! Росстат сообщает: годовая инфляция в России в июне достигла 6,5% и побила рекорд, который держался с 2016 года. За год цены на продукты поднялись на 7,9%, на непродовольственные товары - на 7,04%, услуги прибавили 3,95%.

За один лишь июнь цены в стране выросли на 0,69%. За первый месяц лета сильнее всего подорожала свекла - на 58,4%. На 37% выросла в цене морковь и на 20,3% - картошка.

Но есть и продукты, которые в июне умудрились подешеветь. Цена огурцов снизилась на 21,8%, помидоров - на 16,2%, куриные яйца – на 12,2%.

Что касается непродовольственных товаров, то сильно подорожали строительные материалы (+6,75%) и табак (+1,97%). А еще взлетели цены на отдых в Турции – аж на 38,9%! Объясняется это открытием страны кебаба и лукума для россиян, которое случилось в июне. Зато дешевле теперь ездить в ОАЭ. Правда, немного – всего на 1,3%.

Путешествия по России тоже подорожали. Билеты в плацкартные вагоны прибавили почти четверть в цене, в купейные - 9,6%. На 10,7% подорожали дома отдыха и пансионаты, на 6,5% - санатории. Номера в дешевых гостиницах также показали небольшой рост. Дешевле стало жить в отелях не ниже 3 звезд.

По словам профессора Финансового университета при Правительстве РФ Александра Сафонова, такие цифры - результат отложенной инфляции. Иными словами, в 2020-м цены росли медленнее, чем могли бы, а в нынешнем потому пружина разжалась и они рванули вверх.

- Из-за прошлогоднего локдауна многие предприятия были закрыты и не рисковали повышать цены. Но в этом году они вынуждены компенсировать экономические потери и цены подняли, - комментирует экономист. - Такая ситуация вообще характерна для всего мира. Мы отличаемся тем, что у нас уровень инфляции выше, чем в развитых странах Европы. Отчасти это связано с достаточно низкой конкуренцией в стране.

- И что будет с ценами в ближайшем будущем?

- Центральный банк попытается ограничить денежную массу, чтобы она не тянула цены вверх. Скорее всего, до конца года темпы роста инфляции будут чуть ниже, чем в первой половине года.

- Свекла, морковь и картошка продолжают бить ценовые рекорды. Лето наступило, а цены не падают, почему?

- Цены и не могут упасть. Если растут цены на топливо, электричество, семена, то откуда взяться падению цен на плодоовощную продукцию? Тут возможно только влияние государства, которое при помощи субсидий могло бы сдержать рост цен, на продукцию, которую больше всего потребляют, особенно бедные семьи.

КОНКРЕТНО

Какие продукты сильнее всего подорожали в июне…

Свекла столовая – 58,4%

Морковь – 37,0%

Картофель – 20,3%

Капуста белокочанная свежая – 14,3%

Виноград – 2,8%

Майонез — 2,7%

Рыба живая и охлажденная — 2,4%

…и какие подешевели

Грибы свежие — 2,2%

Зелень свежая — 2,7%

Чеснок — 4,4%

Бананы — 4,5%

Яйца куриные — 12,2%

Помидоры свежие — 16,2%

Огурцы свежие — 21,8%

По данным Росстата. Цены сравнивались с майскими.