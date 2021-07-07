В России годовая инфляция достигла 6,5%

Годовая инфляция в России достигла 6,5% Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в июне годовая инфляция в России достигла 6,5 процента.

Продовольственные товары в июне подорожали на 0,64 процента по сравнению с маем. За год — на 7,9 процента. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,68 процента и 7,04 процента соответственно. Стоимость услуг выросла на 0,76 процента в месячном выражении и на 3,95 процентов в годовом.

Также сообщается, что недельная инфляция в период с 29 июня по 5 июля составляет 0,46 процента. Неделей ранее этот показатель был равен 0,23 процента.

Напомним, согласно данным Росстата, в России с начала 2021 года на 16 процентов выросли цены на овощи и фрукты. В частности, с начала года картофель подорожал на 90,72%, капуста - на 81,12%, лук - на 38,31%. Морковь с начала года выросла в цене уже почти в 2,5 раза.