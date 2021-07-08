В России со всех мигрантов начнут брать "соглашение о лояльности"

В период разрешенного срока пребывания иностранным гражданам предоставляется возможность смены цели пребывания без выезда за пределы России Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 8 июля, на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов МВД России появится проект федерального закона "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства".

Проект предлагает ряд принципиально новых подходов, в частности:

1. В период разрешенного срока пребывания иностранным гражданам предоставляется возможность смены цели пребывания без выезда за пределы России.

2. Предусматривается введение реестра "недобросовестных приглашающих лиц".

3. Устанавливаются три миграционных режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, в рамках которых иностранные граждане смогут законно находиться на территории Российской Федерации:

- режим краткосрочного пребывания (не более девяноста дней суммарно в течение календарного года);

- режим долгосрочного пребывания (свыше девяноста дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание);

- постоянное проживание (бессрочно).

- от разрешения на временное проживание в Российской Федерации предлагается отказаться.

По данным разработчиков дальнейшее регулирование трудовой миграции будет осуществляться на основе двух информационных ресурсов: электронного реестра работодателей, привлекающих иностранных работников, и реестра иностранных работников. Эта информация будет доступна правоохранительным органам.

- Иностранные граждане, независимо от порядка въезда в Россию, будут вправе осуществлять трудовую деятельность как у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и у физических лиц, уплачивая налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа. Кроме того, иностранные граждане смогут работать в качестве "самозанятых" либо осуществлять хозяйственную деятельность в качестве предпринимателя без образования юридического лица.

Но при всей этой внешней лояльности, за передвижением по стране мигрантов будет введен жесткий контроль. В целях обеспечения соблюдения иностранными гражданами, физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями законодательства в сфере миграции, законопроектом вводится понятие "административный надзор за законностью проживания в Российской Федерации иностранных граждан". А если мигрант начнет нарушать установленные правила или законы, то к ним предлагается ввести новый правоохранительный режим "контролируемое пребывание".

Чтобы иностранцы не говорили, что их не информировали о требованиях и законах, с них планируется брать "соглашение о лояльности".

С каждого мигранты будут брать информированное согласие с тем, что "условия, на которых разрешается въезд в Российскую Федерацию, предполагают соблюдение Конституции Российской Федерации и законодательства, воздержание от действий, причиняющих ущерб Российской Федерации и ее гражданам, и что нарушение соответствующих запретов может повлечь отказ в предоставлении права на въезд или утрату права на въезд и нахождение на территории Российской Федерации".

Для тех, кто будет систематически нарушать законы вместо двух понятий "административное выдворение" и "депортация" вводится единая мера государственного принудительного воздействия - "высылка". А решение о нежелательности пребывания предполагается сохранить только в отношении находящихся за пределами территории Российской Федерации иностранных граждан, въезд в Российскую Федерацию которых создает или может создать угрозу "конституционно значимым ценностям".

- Разработка проекта федерального закона была обусловлена необходимостью комплексного и системного подхода к совершенствованию нормативного правового регулирования в миграционной сфере, созданием понятных для исполнения физическими и юридическими лицами механизмов взаимодействия с государственными органами, а также широким внедрением современных информационных технологий в процедуры осуществления государственных функций и предоставления государственных услуг в сфере миграции, - сообщили в МВД России.