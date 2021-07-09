Аллергия на антибиотики и антисептики: чем опасна и как обнаружить

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«Невменяемый» иммунитет

В норме наш организм обладает врожденной устойчивостью к воздействию физических, химических и биологических факторов. Она складывается из многих частей, и в комплексе образует иммунную систему.

Иммунная система определяет «свои» и чужеродные клетки и, в зависимости от поступающей угрозы, активирует гуморальный или клеточный иммунитет. Организм может приобрести повышенную чувствительность к определенным чужеродным веществам и начать вырабатывать к ним антитела – это называется сенсибилизация.

Иммунитет аллергиков принимает за «врагов» вещества, не опасные для абсолютного большинства людей. Эти аллергены вызывают нежелательные реакции организма, которые в некоторых случаях могут угрожать жизни. Причины возникновения аллергических реакций до конца не известны.

Аллергия может быть практически на что угодно: молоко, яйца, арахис, рыба и морепродукты, фрукты, овощи, продукты жизнедеятельности животных, пыль, плесень, косметика, бытовая химия и растения. В большинстве случаев человек знает о наличии такой аллергии у себя, поскольку мы регулярно едим, пользуемся косметикой и бытовой химией.

Другое дело – антибиотики, которые назначают далеко не всегда. А в тех случаях, когда они действительно нужны, никому не захочется обнаружить аллергию прямо во время терапии.

Реакция на «циллин»

Аллергию способны вызвать антибиотики пенициллинового ряда. Отличить их от других просто – если вы посмотрите в состав, то название действующего вещества будет заканчиваться на «циллин»: – например, амоксициллин.

Антибиотики этого ряда применяются при лечении ангины, отита, менингита, инфекционно-воспалительных заболеваний ЛОР-органов и глаз, гонореи, клещевого боррелиоза, сифилиса и многих других болезней.

Коварство аллергии к пенициллиновым антибиотикам в том, что она может появиться даже у тех, кто раньше уже лечился пенициллинами и нормально их переносил.

Как может проявиться аллергия

Зачастую первая встреча с аллергеном проходит без симптомов. В этот момент организм начинает вырабатывать к нему антитела класса E. К моменту следующей встречи их может быть уже достаточно для того, чтобы спровоцировать реакцию.

К симптомам проявления аллергии относят:

1) Чихание;

2) Зуд и жжение в носу;

3) Насморк и заложенность носа;

4) Появление сыпи по типу крапивницы;

5) Сухой кашель;

6) Затруднение дыхания;

7) Тошноту, рвоту;

8) Диарею.

В некоторых случаях развивается анафилактический шок – очень опасное состояние, которое может возникать буквально за несколько секунд. Его летальность – от 10 до 20%.

Вышеуказанные симптомы неспецифичны – это означает, что по только ним нельзя установить, что именно могло их вызвать. Более конкретные причины развития аллергии на антибиотик включают:

1) Предыдущее воздействие, которое могло быть не связано с лечением. Например, употребление продуктов, содержащих следы антибиотика;

2) Возраст до 49 лет;

3) Способ применения – например, аллергические реакции на пенициллин чаще возникают после внутривенного введения, чем при приеме в виде таблеток.

«Сюрприз» от хлоргексидина

Другой не очень известной, но относительно распространенной аллергией является реакция на антисептик хлоргексидин. В последние годы он используется чаще, поэтому растет и количество случаев.

Стоит знать, что в условиях больницы именно хлоргексидин обычно используется для мытья рук и дезинфекции кожи перед выполнением хирургических манипуляций. Этот антисептик содержат некоторые медицинские повязки, материалы, инструменты и устройства, такие как центральные венозные катетеры – это нужно для профилактики инфекций.

Как узнать об аллергии

Аллергические реакции на пенициллиновые антибиотики и хлоргексидин могут быть схожи с аллергией на другие вещества. Часто нельзя подтвердить наличие аллергии на указанные вещества только клинически.

В Лаборатории «Гемотест» можно пройти исследование «Антисептические и антибактериальные средства» методом ImmunoCAP. Он основан на оценке количества антител класса E к тем или иным аллергенам.

Исследование уровня IgE к пенициллиновому ряду антибиотиков и хлоргексидину позволяет подтвердить наличие лекарственной аллергии у человека.

Уточнить стоимость, адреса отделений и полные правила подготовки можно на официальном сайте Лаборатории «Гемотест».