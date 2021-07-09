Аллергия на антибиотики и антисептики: чем опасна и как обнаружить

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«Невменяемый» иммунитет
В норме наш организм обладает врожденной устойчивостью к воздействию физических, химических и биологических факторов. Она складывается из многих частей, и в комплексе образует иммунную систему.
Иммунная система определяет «свои» и чужеродные клетки и, в зависимости от поступающей угрозы, активирует гуморальный или клеточный иммунитет. Организм может приобрести повышенную чувствительность к определенным чужеродным веществам и начать вырабатывать к ним антитела – это называется сенсибилизация.
Иммунитет аллергиков принимает за «врагов» вещества, не опасные для абсолютного большинства людей. Эти аллергены вызывают нежелательные реакции организма, которые в некоторых случаях могут угрожать жизни. Причины возникновения аллергических реакций до конца не известны.
Аллергия может быть практически на что угодно: молоко, яйца, арахис, рыба и морепродукты, фрукты, овощи, продукты жизнедеятельности животных, пыль, плесень, косметика, бытовая химия и растения. В большинстве случаев человек знает о наличии такой аллергии у себя, поскольку мы регулярно едим, пользуемся косметикой и бытовой химией.
Другое дело – антибиотики, которые назначают далеко не всегда. А в тех случаях, когда они действительно нужны, никому не захочется обнаружить аллергию прямо во время терапии.
Реакция на «циллин»
Аллергию способны вызвать антибиотики пенициллинового ряда. Отличить их от других просто – если вы посмотрите в состав, то название действующего вещества будет заканчиваться на «циллин»: – например, амоксициллин.
Антибиотики этого ряда применяются при лечении ангины, отита, менингита, инфекционно-воспалительных заболеваний ЛОР-органов и глаз, гонореи, клещевого боррелиоза, сифилиса и многих других болезней.
Коварство аллергии к пенициллиновым антибиотикам в том, что она может появиться даже у тех, кто раньше уже лечился пенициллинами и нормально их переносил.
Как может проявиться аллергия
Зачастую первая встреча с аллергеном проходит без симптомов. В этот момент организм начинает вырабатывать к нему антитела класса E. К моменту следующей встречи их может быть уже достаточно для того, чтобы спровоцировать реакцию.
К симптомам проявления аллергии относят:
1) Чихание;
2) Зуд и жжение в носу;
3) Насморк и заложенность носа;
4) Появление сыпи по типу крапивницы;
5) Сухой кашель;
6) Затруднение дыхания;
7) Тошноту, рвоту;
8) Диарею.
В некоторых случаях развивается анафилактический шок – очень опасное состояние, которое может возникать буквально за несколько секунд. Его летальность – от 10 до 20%.
Вышеуказанные симптомы неспецифичны – это означает, что по только ним нельзя установить, что именно могло их вызвать. Более конкретные причины развития аллергии на антибиотик включают:
1) Предыдущее воздействие, которое могло быть не связано с лечением. Например, употребление продуктов, содержащих следы антибиотика;
2) Возраст до 49 лет;
3) Способ применения – например, аллергические реакции на пенициллин чаще возникают после внутривенного введения, чем при приеме в виде таблеток.
«Сюрприз» от хлоргексидина
Другой не очень известной, но относительно распространенной аллергией является реакция на антисептик хлоргексидин. В последние годы он используется чаще, поэтому растет и количество случаев.
Стоит знать, что в условиях больницы именно хлоргексидин обычно используется для мытья рук и дезинфекции кожи перед выполнением хирургических манипуляций. Этот антисептик содержат некоторые медицинские повязки, материалы, инструменты и устройства, такие как центральные венозные катетеры – это нужно для профилактики инфекций.
Как узнать об аллергии
Аллергические реакции на пенициллиновые антибиотики и хлоргексидин могут быть схожи с аллергией на другие вещества. Часто нельзя подтвердить наличие аллергии на указанные вещества только клинически.
В Лаборатории «Гемотест» можно пройти исследование «Антисептические и антибактериальные средства» методом ImmunoCAP. Он основан на оценке количества антител класса E к тем или иным аллергенам.
Исследование уровня IgE к пенициллиновому ряду антибиотиков и хлоргексидину позволяет подтвердить наличие лекарственной аллергии у человека.
Уточнить стоимость, адреса отделений и полные правила подготовки можно на официальном сайте Лаборатории «Гемотест».